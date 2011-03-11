برگزیدگان جشنواره پویانمایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پنجشنبه شب 19 اسفندماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور محمدرضا کریمی صارمی دبیر جشنواره، سیدصادق رضایی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حمیدرضا شاه‌آبادی رئیس جشنواره و با اجرای علیرضا کریمی صارمی برگزار شد.

در بخش‌ ایران این جشنواره تندیس طلایی برای بهترین فیلم به کیانوش عابدی کارگردان فیلم "نوازنده" اهدا شد. در بخش کودک و نوجوان تندیس طلایی به فیلم "الاکلنگ" به کارگردانی محمود مختاری و هادی طبسی و در بخش اثر تلویزیونی تندیس طلایی به مجموعه آثار به علی درخشی اهدا شد.

در بخش بهترین فیلمنامه نیز تندیس طلایی برای فیلمنامه "کدو قلقله زن" نوشته زنده یاد منوچهر احترامی به احمدی عربانی کارگردان این فیلم اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران بخش ایران هفتمین جشنواره بین المللی پویانمایی نیز به فیلم "کشاورز و ربات" به کارگردانی عبدالله علیمراد اهدا شد. در بخش بین الملل این جشنواره نیز تندیس طلایی بهترین فیلم به آنیتا کیلی از نروژ برای کارگردانی فیلم "مرد عصبانی" اهدا شد.

در بخش بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران در موضوع کودک و نوجوان فیلیپ هانت از انگلیس برای کارگردانی فیلم "نهان و آشکار" و در موضوع بهترین اثر تلویزیونی علی درخشی از ایران برای کارگردانی فیلم "آفتاب پرست، زبان سرخ و سر رنگی"، تندیس طلایی گرفتند.

هیئت داوران بین‌الملل این جشنواره جایزه ویژه خود را به فیلم "من دو نفر بودم" ساخته شیوا صادق اسدی از ایران اهدا کرد. جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 15 تا 19 اسفند علاوه بر تهران، همزمان در سه استان مازندران، همدان و البرز برگزار شد.