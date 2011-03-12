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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

5500 جلد کتاب در کتابخانه های بافق توزیع می شود

5500 جلد کتاب در کتابخانه های بافق توزیع می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق گفت: تا پایان امسال بیش از پنج هزار و 500 جلد کتاب بین کتابخانه های شهرستان بافق توزیع می شود.

مرتضی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در 9 ماهه امسال بیش از سه هزار و 500 جلد کتاب به ارزش تقریبی 14 میلیون تومان بین کتابخانه های مساجد، موسسات فرهنگی، آموزشی و دستگاههای اجرایی شهرستان بافق توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: عنوان کتابهای توزیع شده بیشتر در زمینه های علمی، دینی، مذهبی، روانشناسی، فلسفه، تاریخ ادبیات، کودک و نوجوان و کتابهای دانشگاهی و کمک درسی بوده است.

جمالی عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز بیش از دو هزار جلد کتاب دیگر به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان بین این موسسات توزیع شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق یادآور شد: این طرح در راستای تحقق ارزشها و اصول سیاست فرهنگی کشور و با هدف اشاعه فرهنگ مطالعه در جامعه و انس و الفت بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی اجرایی شده است.

کد مطلب 1271815

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