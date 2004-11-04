واشنگتن تايمز: شيراك تبريك گفت؛ بارنيه تفاوت ديدگاه فرانسه و آمريكا را يادآور شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، زاك شيراك رييس جمهور فرانسه در پي انتخاب مجدد جرج بوش به عنوان رييس جمهور آمريكا همچون ديگر رهبران اروپايي به بوش تبريك گفت.

شيراك يكي از بزرگترين مخالفان بوش در جنگ عراق در نامه اي با عنوان "جرج عزيز" براي وي آرزوي موفقيت كرد.

رييس جمهور فرانسه نوشت: ما در فضايي از احترام متقابل بايد به تو سعه همكاري هايمان بپردازيم . بار ديگر با نام آزادي و دموكراسي مبارزه با تروريسم را گسترش دهيم.

اما ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه نيز شب گذشته در مصاحبه با شبكه 2 تلويزيون فرانسه با اشاره به اشغال عراق و شكافي كه ميان فرانسه و آمريكا ايجاد شد، اعلام كرد كه فرانسه متحدين زيادي در سراسر جهان دارد و مبارزه با تروريسم راههاي متعددي دارد.

وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به اين كه موضع اروپا با آمريكا درباره جنگ عراق كاملا متفاوت بود، اظهار داشت: دلايل ما دلايلي كاملا منطقي است و خواهان گفتگويي همه جانيه در فضايي از احترام متقابل هستيم.