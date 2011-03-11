بالاخره ژاپن جای لیبی را در صدر اخبار جهان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع زمین لرزه شدید ساعات گذشته در ژاپن که مرکز لرزه نگاری آمریکا شدت آن را 8.8 دهم ریشتر اعلام کرد، اکثر شبکه های خبری جهان بررسی پیامدهای این مسئله را در صدر اخبار خود قرار دادند.

این در حالی بود که در 23 روز گذشته اخبار تحولات لیبی که در آن "معمر قذافی" با موشک های جنگنده و گلوله های توپ به جان مردم خود افتاده بود، در صدر اخبار جهان جا خوش کرده بود.

البته شاید بتوان این مسئله را مقطعی دانست اما به نظر می رسد زلزله بسیار شدید امروز در ژاپن حداقل برای یک روز تیتر یک اخبار جهان باشد.

بر این اساس، شبکه خبری الجزیره که در روزهای اخیر به انعکاس دهنده نخست اخبار انقلاب لیبی تبدیل شده است، امروز برای نخستین بار خبر زلزله و سونامی در ژاپن را به عنوان خبر نخست خود منتشر کرد.

همچنین شبکه های خبری رویترز، خبرگزاری فرانسه و آلمان نیز در دقایق اخیر انتشار اخبار فوری از ژاپن را در دستور کار قرار دادند. شبکه خبری محیط نیز که تمامی کاربران آن از جهان عرب هستند دقایقی پیش تیتر یک خبر خود را از تحولات لیبی (درگیری در منطقه راس لانوف میان انقلابیون و نیروهای قذافی) به زلزله ژاپن و احتمال سونامی شدید در دیگر کشورهای ساحل نشین اقیانوس آرام تغییر داد.

این زمین لرزه البته با زلزله های گذشته در ژاپن تفاوتهای اساسی دارد. بر این اساس علاوه بر رسیدن امواج سونامی به سواحل شمالی ژاپن، دقایقی پیش کشته شدن سه نفر در پی این زمین لرزه گزارش شد. همچنین زخمی شدن دهها نفر در پی وقوع این زلزله احتمال افزایش آمار کشته شدگان را بالا برده است.

این در حالی بود که در اکثر موارد زلزله های 6 تا 7 ریشتری ژاپن در سالهای اخیر، عادت کرده بودیم که آمار تلفات در حد چند زخمی گزارش شود اما زلزله 8.8 ریشتری امروز ژاپن متفاوت است.

در این میان نباید از کنار خبر توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن نیز بسادگی گذشت. البته با توجه به تداوم پس لرزه های شدید در توکیو (پایتخت ژاپن) و دیگر شهرهای این کشور نگرانی اصلی احتمال نشت تشعشعات اورانیومی از این نیروگاهها است که در صورت وقوع آن صدها نفر به کام مرگ کشیده می شوند.