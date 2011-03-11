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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

سرهنگ تزار خبر داد:

محور خرم آباد - کوهدشت مسدود می شود

محور خرم آباد - کوهدشت مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - کوهدشت خبر داد.

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: محور خرم آباد - کوهدشت در استان لرستان، روز شنبه مورخ 21 اسفندماه سالجاری مسدود می باشد.

وی خاطر نشان کرد: برابر اعلام اداره راه و ترابری لرستان، محور خرم آباد - کوهدشت به دلیل عملیات راهسازی و ریزش برداری حد فاصل کیلومتر 023+15 الی 320+15 روز شنبه از ساعت 12 الی 16 به مدت 4 ساعت مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان لرستان با تاکید بر اینکه محور یاد شده فاقد مسیر جایگزین است، به رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند توصیه کرد برنامه سفر را طوری تنظیم کنند که در این روز با مشکل تردد مواجه نشوند.

کد مطلب 1271822

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