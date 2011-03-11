کتاب اسپایدرمن بیش از یک میلیون دلار حراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، در یک حراج عمومی که در شبکه جهانی اینترنت انجام شد، نسخه‌ای از کتاب "اسپایدرمن" (مرد عنکبوتی) که در سال 1962 منتشر شده است، به بهای یک میلیون و 100 هزار دلار فروش رفت.

این کتاب نخستین کتابی است که درباره شخصیت اسپایدرمن و با عنوان "فانتزی شگفت‌انگیز 15" به قلم مارول کومیکس و در حدود 50 سال پیش به بهای 12 سِنت فروخته شده بود.

کتاب کمیک اخیر دومین کتاب پرفروش در این ژانر است؛ در سال 1938 کتاب "کمدی‌های اکشن 1" در یک حراج عمومی به بهای یک میلیون و 500 هزار دلار فروخته شده بود.