مذاکره فدراسیون با سه گزینه برای تیم ملی/ دو اروپایی و یک برزیلی

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای هدایت تیم ملی همچنان در حال رایزنی و گفتگو با مربیان مختلف هستیم. در حال حاضر سه گزینه را مدنظر داریم که گمان می کنم تا پس از تعطیلات نوروز با یکی از آنها به توافق رسیده و قرارداد امضا خواهیم کرد.

وی در این خصوص افزود: گزینه‌هایی که ما برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان درنظر داریم از اروپا و آمریکای جنوبی هستند. یکی از آنها مربی نامداری از فوتبال ترکیه است، دیگری یک مربی اروپایی و گزینه سوم مربی از فوتبال برزیل است.

فدراسیون فوتبال در شرایطی مشغول مذاکره با مربیان مختلف است که تا یک ماه پیش "کارلوس کرش" پرتغالی گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بود اما در لحظه آخر انصراف خود را از عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا با هدایت افشین قطبی به میدان رفت اما پس از قطع همکاری با قطبی تیم ملی سرمربی ندارد و مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا جانشین وی را انتخاب و معرفی کنند.