10هزار دانشجوی عراقی بورس رایگان آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حسن مروتی صبح جمعه در نشست هم اندیشی استاتید دانشگاه های شهید چمران اهواز و علم و صنعت اظهار داشت: این هم اندیشی یک ابتکار مناسب است و امیدواریم این روند در سایر دانشگاه های و همچنین بین این دو دانشگاه ادامه داشته باشد.

وی افزود: برای اینکه این هم اندیشی ها که در چند سال اخیر به صورت مستمر انجام شده موثرتر باشد، پیشنهاد می دهم یک سایت متمرکز با هدایت وزارتخانه علوم یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برای این هم این اندیشی ها طراحی شود تا کل اساتید کشور با مراجعه به آن به وسیله کامنت، نظرها و پیشنهادات خود را اعلام کنند. حتی می توانیم به بهترین پیشنهاد پاداش هم بدهیم و آن را به اسم نگارنده به صورت کتاب یا مقاله منتشر کنیم.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز همچینن جریان سفر خود به عراق را تشریح کرد و گفت: به دعوت دانشگاه بصره یک نمایشگاه از دستاوردهای علمی در این استان برگزار کردیم. وقتی از بخش های مختلف دانشگاه دیدن کردیم چیزی به اسم دانشگاه مشاهده نکردیم و دانشکده های آن حتی در حد هنرستان های ما هم نبودند ولی تعداد اعضای هیئت علمی آنها فوق العاده از دانشگاه ما بیشتر بودند به گونه ای که آنها چهار هزار هیئت علمی برای 22 هزار دانشجو دارند ولی این رقم در دانشگاه شهید چمران اهواز 534 عضو هیئت علمی برای 16 هزار دانشجو است.



مروتی ادامه داد: در دانشکده مهندسی بصره 10 تانک مستقر بود و تمام منشی های دانشگاه مسلح بودند و در کل این دانشگاه در یک فضای امنیتی اداره می شود که شرایط درس خواندن در آن فوق العاده سخت بود.



وی اضافه کرد: همچنین در بازدیدی که از خود شهر بصره داشتیم متوجه شدیم وضعیت شهری آنها فوق العاده اسفناک است به گونه ای که چیزی به اسم خیابان و پیاده روی و جاده در این مناطق وجود نداشت و کل استان به یک مخروبه تبدیل شده است. با وجود این همه محرومیت ولی در کنار شهر چاه های نفت فراوانی وجود داشت که نشان از ثروت بالای منطقه می داد.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز ریشه اصلی این مشکلات را اینگونه توصیف کرد: وقتی به مسجدی در استان بصره مراجعه کردیم دیدیم که در آن سه امام جماعت وجود دارد و هر کس از مردم پش یکی از آنها اقتدا می کرد چرا که هر یک از امامان جماعت نماینده یکی از مراجع بودند و آنجا بود که متوجه شدم عراق از نداشتن یک رهبر واقعی رنج می برد در حالیکه ما در کشور خودمان این نعمت را به واسطه حضور با برکت مقام رهبری داریم و باید قدردان آن باشیم.



مروتی اما به اهداف و کارهای انجام شده آمریکا در دانشگاه های عراق اشاره کرد و گفت: آمریکایی های به شدت در دانشگاه های عراق رخنه کرده اند به گونه ای که آنها هم اکنون 10 هزار دانشجوی عراقی را به رایگان بورس تحصیلی کرده اند که بی شک این دانشجویان فردا به سربازانی برای آمریکا در اداره کشور عراق تبدیل می شوند.



وی افزود: همچنین آمریکایی ها به همین دانشگاه بصره 120 هزار جلد کتاب رایگان اهدا کده اند که عجیب ترین بخش آن این است که 70 درصد این کتاب ها مربوط به علو انسانی است و این موضوع نشان می دهد که آمریکایی ها علاوه بر اشغال نظامی عراق به دنبال استحاله فرهنگی و علمی این کشور هم هستند.



مروتی تصریح کرد: کشور عراق در همسایگی ما قرار دارد و ما نباید اجازه دهیم اینگونه میدان تاخت و تاز آمریکا قرار بگیرد به همین دلیل در بازگشت از این سفر، شورای دانشگاه را تشکیل دادیم و اعلام کردیم مقدمات جذب دانشجوی عراقی بدون هیچ چشمداشتی در این دانشگاه فراهم شود. ما 203 رشته تحصیلی داریم که مقرر شد در هر کدام از آنها دو دانشجوی عراقی به رایگان جذب شوند و این کار دور از دسترس نیست چرا که با وجود مشترکات فراوان ما عراق این امر باید جدی گرفته شود.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: همچنین برای جذب دانشجویان مقرر شد این دانشجویان متعهد و شیعه باشند و می توانند در همین خوابگاه های موجود و در کنار بچه های خودمان باشند.



مروتی به حضورهیئی از دانشگاه بصره در در ایران اشاره کرد و گفت: وقتی این هیئت از سد کرخه به عنوان نماد توانمندی ایران دیدن کردند رئیس دانشگاه عراق بیش از 10 بار از من سئوال کرد و اقعا این سد را ایرانی ها ساخته اند و من هر بار با افتخار سرم را به علامت آری تکان می دادم.



تعداد 70 استاد از دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت یک هفته برای حضور در یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان در این استان حضور خواهند داشت.

