33 درصد دانش آموزان لرستانی در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در محل استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت مدارس حاشیه ای استان اظهار داشت: یکی از اولویتهای مهم وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه به مدارس حاشیه ای است.

وی به مصوبات شورای آموزش و پرورش در این زمینه اشاره و خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود تاکید های فراوان در این زمینه هنور جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی به تعهدات خود در این راستا عمل نکرده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان خواستار پیگیری جمعیت هلال احمر و بهزیستی استان در راستای عمل به موارد متعهد شده در صورت جلسات شورای آموزش و پرورش شد.

ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توسعه متوازن رشته های فنی و حرفه ای در استان عنوان کرد: خوشبختانه استان لرستان در این زمینه سال گذشته با افزایش 5.36 درصدی رشته های فنی و حرفه ای رتبه نخست در کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در حال حاضر 33 درصد دانش آموزان استان لرستان در رشته های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر تعداد 12 هنرستان در استان در حال ساخت است که در صورت تکمیل این هنرستانها میزان تحصیل دانش آموزان لرستانی در رشته های فنی و حرفه ای به 46 درصد افزایش خواهد یافت.

ماکنعلی همچنین با اشاره به اجرای طرح رابطین نماز در سطح آموزشگاههای استان لرستان بیان داشت: این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تابستان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی به تبدیل مراکز تربیت معلم به دانشکده تربیت معلم در استان لرستان طی سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: در این راستا سال آینده چهار مرکز تربیت معلم در استان لرستان به دو دانشکده تربیت معلم تبدیل خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کتابخانه های مدارس استان عنوان کرد: در حال حاضر تعداد چهار هزار و 641 آموزشگاه در لرستان وجود دارد که از این تعداد دو هزار و 88 آموزشگاه کتابخانه مستقل دارند.

ماکنعلی یادآور شد: این در حالیست که در حال حاضر تعداد دو هزار و 55 آموزشگاه کتابخانه مشترک دارند.

وی با اشاره به تعداد آموزشگاههای فاقد کتابخانه نیز یادآور شد: در حال حاضر تعداد 495 آموزشگاه در لرستان فاقد کتابخانه هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان خاطر نشان کرد: در این راستا بر اساس تفاهم نامه ای بین این اداره کل و اداره کل ارشاد قرار بر این شده که ارشاد مبلغ 500 میلیون تومان برای ایجاد کتابخانه در مدارس استان اختصاص دهد که تا کنون این اداره کل در این راستا اقدام نکرده است.