توافق نهایی با سوریه برای صادرات گاز/ جزئیات نشست خط لوله گاز اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی پس از مذاکره با وزیر نفت و منابع طبیعی در جمع خبرنگاران درباره آخرین مذاکرات انجام شده برای راه اندازی خط لوله گاز اسلامی با بیان اینکه محور مذاکرات ایران و سوریه در تهران چگونگی صادرات گاز طبیعی به این کشور اسلامی بود، گفت: بر این اساس، صادرات گاز به این کشور از دو مسیر کوتاه و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر نفت از مسیر ترکیه به عنوان راهکار کوتاه مدت برای صادرات گاز طبیعی به سوریه یاد کرد و افزود: همچنین مسیر خط لوله ایران، عراق و سوریه راهکار بلند مدت برای صادرات گاز طبیعی به کشورهای غرب آسیا است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه صادرات کوتاه مدت گاز ایران از مسیر ترکیه در مدت سه تا پنج سال انجام می گیرد، اظهار داشت: در این خصوص حجم گاز صادراتی بین سه تا پنج میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که طبق وعده ترکیه خط لوله انتقال گاز از مرز ایران به سمت سوریه تا پایان سال 2011 میلادی محقق خواهد شد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اشاره به آمادگی ایران برای تامین کوتاه مدت گاز مورد نیاز سوریه، تصریح کرد: برای صادرات گاز به سوریه ابتدا خط لوله در مسیر ترکیه تکمیل و به خط لوله سوریه متصل شود تا بتواند گاز را در مرز غربی ایران گرفته و در مرز سوریه تحویل دهد.

وی در خصوص چگونگی انتقال گاز ایران از مسیر ترکیه، بیان کرد: پیشتر توافقاتی بین ترکیه و سوریه انجام شده و به این منظور ترکیه گاز را در مرز ایران تحویل گرفته و با دریافت هزینه انتقال از سوریه، گاز را به آنها تحویل خواهد داد.

این مقام مسئول به موضوع فروش گاز به سوریه در دوره بلند مدت از مسیر عراق اشاره و یادآوری کرد: در این رابطه چنانچه توافق شده، قرار است خط لوله‌ای از عسلویه در ایران آغاز شود و پس از گذر از خاک عراق، وارد سوریه شود که به این ترتیب گاز مورد نیاز این دو کشور را تامین خواهد کرد؛ این خط پس از خروج از غرب سوریه برای گازرسانی به سایر کشورهای متقاضی می‌تواند ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه نیاز سوریه به گاز از طریق این خط لوله تا 40 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود، تاکید کرد: این خط لوله 56 اینچی و با ظرفیت انتقال 110 میلیون متر مکعب گاز در روز پیش‌بینی شده و به این منظور تاکنون توافق کلی انجام گرفته است.

وزیر نفت با اشاره به برگزاری نشست کارشناسی خط لوله ایران ـ عراق ـ سوریه در هفته گذشته، توضیح داد: در این جلسه کارشناسی توافقاتی حاصل شده و به اطلاع وزیران سه کشور رسیده که قرار است وزرا نظر خود را تا 24 اسفند به ایران اعلام کنند.

میرکاظمی با بیان اینکه قرار است در فروردین سال آینده نشست سه جانبه بین وزیران ایران، عراق و سوریه برگزار شود تا توافق‌ نهایی برای اجرایی‌شدن این خط لوله صادرات گاز انجام شود، بیان کرد: پس از آن مشاور می‌تواند به طراحی دقیق مسیر و بررسی جزئیات خط لوله بپردازد؛ به این ترتیب زمینه برای حضور تامین کنندگان تسهیلات مالی و آغاز ساخت خط لوله فراهم خواهد شد.