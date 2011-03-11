پرداخت زکات علم اساتید با تربیت دانشجویان کشورهای مسلمان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمود ملاباشی صبح امروز در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه های علم و صنعت و شهید چمران اهواز اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که حجت بر همه تمام است چرا که امروز الگوهایی با بالاترین کیفیت در کشور، مذهب و دین خود داریم و باید خودمان برای سایر دنیا الگوسازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اندیشی های اساتید و دانشگاه ها باید در سطح بین المللی و با حضو اساتید سایر کشورهای مسلمان صورت بگیرد، افزود: اساتید کشور زکات علم و دانش خود را با تربیت دانشجویان کشورهای مسلمان به خصوص کشورهای که در شرایط فعلی در مسیر انقلاب قرار گرفته اند پرداخت کنند.



ملاباشی عنوان کرد: اساتید اجازه دهند که ما دانشجویان سایر کشورهای مسلمان را در مقطع دکترا و فوق لیسانس به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهیم. ما در وزارت علوم متعهد می شویم دانشجویان متعهد را جذب کنیم و اساتید متعهد شوند متخصص کارکشته تحویل دهند.



معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اگر ما چنین کاری کردیم شک نکنید هر کدام از این دانشجویان تربیت شده طلایه دار کشورهای خود می شوند و نمونه اش می شود رئیس جمهور کشور کومور که در قم تحصیل کرده و اکنون در دفترش عکس مقام معظم رهبری را نصب می کند.



ملاباشی اظهار داشت: اکنون در کشورهای اسلامی وضعیت به گونه ای است که آنها حتی از نفش کشیدن ما هم الگو برداری می کنند بنابراین ما باید از این حالت برای تاثیر گذاری بیشتر بر دنیا استفاده کنیم.



وی عنوان کرد: اساتیدی که قصد دارند در این راه همکاری کنند اسامی خود را به ما اعلام کنند تا ما دانشجویان متعهدی از کشورهای مسلمان در اختیار آنها قرار دهیم. ما حاضریم هزینه های زندگی این دانشجویان در کشور را تامین کنیم ولی شما باید نیروی متخصص تحویل دهید.



ملاباشی به تعامل اندک دانشگاه ها با همدیگر اشاره کرد و گفت: باید تعامل دانشگاه ها در زمینه تبادل امکانات، اطلاعات و استاد بیشتر شود. دانشگاه ها می توانند آزمایشگاه ها خود را در اختیار همدیگر قرار دهند تا سرعت تولید علم افزایش یابد.



تعداد 70 استاد از دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت یک هفته برای حضور در یادمان های دفاع مقدس استان خوزستان در این استان حضور خواهند داشت.

