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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

"ارتباط با کودکان از طریق داستان" منتشر شد

"ارتباط با کودکان از طریق داستان" منتشر شد

کتاب "ارتباط با کودکان از طریق داستان" اثر دنیس بی لچر، تد نیکولز و جو آن سی می با ترجمه منیژه بهبودی و سید جلیل شاهرودی لنگرودی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهایی است که در راستای آموزشها و برنامه‌های گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ترجمه شده است.

پدران ما بی آنکه آموزش دیده باشند، از تأثیر داستان بر فکر و شناخت کودکان آگاه بوده‌اند. در شرایط امروز که جهت افزایش کارایی افراد سعی می‌شود وابستگی تنگاتنگ آنها با یکدیگر حذف شود، نظام قدیمی و سنتی تر همکاری جمعی که در نتیجه آن اعتماد متقابل و اعتماد به خویشتن در جامعه بیشتر می‌شد از بین رفته است.

تأثیر این بی اعتمادی به خود و دیگران در کودکان چندین برابر و شاید جبران‌ناپذیر است. بنابراین باید حداقل در مورد کودکان اقدامی کرد؛ اقدامی که به برقراری ارتباط با کودکان و نزدیکی هر چه بیشتر به آنها منجر می‌شود.

کتاب حاضر مشتمل بر پیشگفتار مترجمان، مقدمه، نتیجه، پیوست و کتابنامه است و در هفت فصل سامان یافته است.

مدل فعال درونی، کنار هم گذاشتن یافته‌ها: کشف مدل فعال درونی کودک، داستانهایی که پیوند می‌دهند، درمان می‌کنند، و آموزش می‌دهند و داستانهای حق طلبانه از جمله فهرست عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

داستانهای روان‌تکان، داستانهای رشد و دستانهای کودک موفق سایر فصول این کتاب هستند.

کد مطلب 1271847

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