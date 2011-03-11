به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری امروز جمعه در اختتامیه نشست آمایش آموزش عالی در دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه طرح آمایش آموزش عالی طرحی بلندمدت است، گفت: حتی نباید به طرح آمایش آموزش عالی به عنوان طرحی دو ساله، سه ساله یا حتی 5 ساله نگاه کرد. برنامه پنجم توسعه این ویژگی را داشت که متولی کمیته تدوین برنامه پنجم در حوزه علم و فناوری وزیر علوم بود و تقریباً 80 تا 90 درصد آنچه که در برنامه پنجم تدوین شده است نتیجه کاری بوده که از وزارت علوم بیرون آمده است و همچنین در کمیته آمایش آموزش عالی نیز از 18 دستگاه میانبخشی حضور داشتند.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در تبیین دیگر ویژگیهای برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه پنجم برنامهای است که خیلی کلی گویی نکرده و عملیاتیتر کار کرده است.
وی در تشریح ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن طرح آمایش آموزش عالی افزود: جلساتی طی یک ماه گذشته با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتهایم و آنها اعلام کردند که آمادگی دارند آمایش آموزش عالی را در قالب طرح تحول آمایشی با دیدگاه آمایش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کنند. لذا دغدغه روسای دانشگاهها مبنی بر اینکه آیا طرح آمایش آموزش عالی پشتوانه اجرایی دارد یا خیر دیگر مطرح نیست.
عامری درباره آینده طرح آمایش آموزش عالی گفت: هدفمان این است که این طرح را در قالب 31 جلد و پیوست در قالب استانها استخراج کنیم.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی با دیدگاهی انتقادی نسبت به نگاهی که معتقد است همیشه باید برنامهها از پایین به بالا شکل بگیرد، گفت: بعضیها معتقدند باید همیشه از پایین به بالا به شکل دهی برنامهها اقدام شود در حالی که قوانین مجلس، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور را داریم نمیتوانیم همیشه هم این را به کرسی بنشانیم. یعنی نمیشود هرکس جزیرهای عمل کند لذا از دو نگاه از پایین به بالا و از بالا به پایین به طور توامان استقبال میکنیم.
رضا عامری که طی همایش آمایش آموزش عالی بارها به اعلام چشم اندازی که برای سهم جمعیت دانشجویی در مقطع کاردانی در نظر است پرداخت و گفت: اینکه سهم جمعیت دانشجویی در مقطع کاردانی باید به 50 درصد برسد یک برنامه بلند مدت است و در افق بلند ما قرار دارد. این به آن معنا نیست که فردا قرار است همه دورههای کارشناسی را تعطیل کنیم. مطمئن باشید که فردا نمیخواهیم همه کارشناسیها را تعطیل کنیم.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با انتقاد از اینکه با وجود اشباع شدن برخی شدن اما باز هم از سوی دانشگاهها تقاضا برای توسعه در این رشتهها میرسد، گفت: 85 درصد دانشجویانمان در 25 رشته در حال تحصیل هستند. این یک فاجعه است. در برخی رشتهها بیش از 30 هزار فارغالتحصیل بیکار داریم و برخی رشتهها هم هستند که اصلاً سراغشان نرفتهایم. برخی رشتهها در مقطع دکتری نیز اشباع شده است. تا جایی که برخی افرد که دارای رتبههای 1 و 2 و 3 هستند و 20 مقاله هم تا کنون از آنان ارائه شده است به دنبال بورسیه هستند. در حالی که توان بودجههایمان محدود است باید واقع نگری کنیم.
عامری از تشکیل کارگروه محتوا و برنامه ریزی با ساختاری تعاملی و با دیدگاهی که دو نگاه از بالا به پایین و از پایین به بالا را توامان اجرا میکند خبر داد و گفت: دانشگاههایی که در یک گروه توانمندی خاصی دارند محور میشوند. این دانشگاهها تشکیل یک خوشه با مشارکت سایر دانشگاهها میدهند. هر خوشه دارای سه دانشگاه محور و 7 دانشگاه دیگر است و یک نماینده از انجمن علمی تخصصی مربوطه، یک نماینده از فرهنگستان و در صورت وجود یک نماینده از قطبهای علمی نیز در آن حاضر میشود.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم پیشبینی کرد: ممکن است دانشگاه صنعتی شریف بتواند در 10 رشته دانشگاه محور شود و با حمایتهایی که از این دانشگاه انجام خواهد شد بحث بازنگری سریعتر انجام شود.
وی درباره برنامه وزارت علوم جهت بازنگری رشتهها و دروس مهارتی گفت: ماهیت دروس باید به شکل مهارتی و کاربردی و تا 70 درصد جنبه عملی پیدا کند. 80 درصد سرفصلهای مهارتی را دانشگاه جامع علمی کاربردی تبیین کرده است. ماموریت بازنگری دروس مقطع کاردانی را به دانشگاه علمی کاربردی واگذار کردهایم.
عامری در انتقاد از برخی تصمیماتی که در آموزش عالی بدون در نظر گرفتن الزامات آمایشی صورت گرفته است، گفت: یک چهارم جمعیت دانشجویی کشور در یک استان است این نشان میدهد که بعضاً تصمیم گیریها در خلاء شکل میگیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی مهلت دانشگاهها برای ارائه گزارش کمیته آمایش استانی آموزش عالی را 25 اردیبهشت ماه 90 اعلام کرد و گفت: تابستان 90 اولین نسخه ملی طرح آمایش آموزش عالی را ارائه میکنیم.
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