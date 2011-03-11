انتشار 3 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی پارس جنوبی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی یکی از راهکارهای تامین منابع مالی طرحهای صنعت نفت است، گفت: برای اولین بار در تاریخ 102 ساله صنعت نفت ایران از فردا 21 اسفند ماه اوراق مشارکت ارزی توسط بانکهای ایرانی در داخل کشور عرضه می شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت حجم این اوراق مشارکت ارزی را سه میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 6 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی منتشر شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هدف از انتشار اوراق مشارکت ارزی تامین منابع مالی 14 فاز در دست اجرای پارس جنوبی است، تصریح کرد: این اوراق مشارکت با نرخ سود مناسب از جذابیت مطلوبی برای سرمایه گذاران برخوردار خواهد بود.

این عضو ستاد تدابیر یوژه اقتصادی وزارت نفت در پاسخ به سئوال مهر از برنامه ریزی برای انتشار این اوراق توسط بانکهای تجارت، سپه و صادرات ایران در مناطق آزاد خبر داد و افزود: از سوی دیگر، اقداماتی توسط بانک ملت برای انتشار اوراق ارزی توسط شعب خارجی این بانک آغاز شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر تغییر مکان انتشار اوراق مشارکت ارزی از خارج به داخل کشور، توضیح داد: به دلیل مشکلات و تحریمهایی که برخی از کشورهای غربی اعمال کرده اند، تصمیم گرفته شد این اوراق ارزی برای اولین بار در داخل کشور منتشر شود.

قلعه بانی با تاکید بر اینکه احتمال تمدید این اوراق مشارکت ارزی برای عرضه در اواسط سال اینده هم وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای پایانی سال اما پیش بینی می شود استقبال مناسب از این اوراق در هفته جاری توسط مردم انجام شود.

وی با یادآوری اینکه اوراق مشارکت ارزی در قطعات یکهزار، پنج، 10، 50 و یکصد هزار یورو منتشر خواهد شد، تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند با ارز یورو و یا دلار این اوراق را خریداری کنند، ضمن آنکه بانک عامل مکلف است در هنگام بازخرید اوراق قبل از سررسید یا بازپرداخت آن در سررسید مطابق با نظر مشتری عمل تسویه را با ارز پرداخت شده یا معادل ریالی آن اقدام کند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت مدت مشارکت این اوراق ارزی را 4 ساله عنوان کرد و گفت: سود علی‌الحساب هشت درصد در سال بوده ضمن انکه مقاطع پرداخت سودهای علی‌الحساب هر 6 ماه یکبار پرداخت می شود.

معاون وزیر نفت همچنین مدت انتشار این اوراق مشارکت ارزی را پنج روز دانست و تصریح کرد: این اوراق، بی‌نام و قابل واگذاری به غیر، سود اوراق معاف از مالیات است و ضمانت اوراق توسط شرکت ملی نفت ایران تامین می شود.