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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

وزیر صنایع محول کرد:

مأموریت ایدرو برای طراحی و تولید یک خودروی ایرانی

مأموریت ایدرو برای طراحی و تولید یک خودروی ایرانی

وزیر صنایع و معادن ماموریت جدیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای طراحی و تولید یک خودروی ایرانی محول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، سید مجیدهدایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مأموریت یافت تا در راستای افزایش رقابت پذیری و توسعه محصولات جدید در کشور در قالب یک شرکت حقوقی مستقل نسبت به طراحی و تولید یک خودروی کاملاً ایرانی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در استان اصفهان از قبیل طراحی و تولید قطعات، مجموعه ها ، بدنه و برند اقدام کند.

محرابیان پیش از این در جمع صنعتگران استان اصفهان قول داده بود تا یک شرکت خودروساز مستقل از ایران خودرو و سایپا در استان اصفهان راه اندازی شود.

کد مطلب 1271851

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