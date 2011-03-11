مأموریت ایدرو برای طراحی و تولید یک خودروی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، سید مجیدهدایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مأموریت یافت تا در راستای افزایش رقابت پذیری و توسعه محصولات جدید در کشور در قالب یک شرکت حقوقی مستقل نسبت به طراحی و تولید یک خودروی کاملاً ایرانی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در استان اصفهان از قبیل طراحی و تولید قطعات، مجموعه ها ، بدنه و برند اقدام کند.

محرابیان پیش از این در جمع صنعتگران استان اصفهان قول داده بود تا یک شرکت خودروساز مستقل از ایران خودرو و سایپا در استان اصفهان راه اندازی شود.