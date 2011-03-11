به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ویژه که پنجشنبه 19 اسفندماه در سالن وزارت کشور برگزار شد، مسعود دهنمکی باز هم از عوامل فیلمش تقدیر کرد. سیدجواد هاشمی اجرای این برنامه را بر عهده داشت.
مسعود دهنمکی در بخشی از این جشن ویژه با اشاره به موفقیت فیلم "اخراجیها" در جذب مخاطب گفت: چهار سال از ساخت "اخراجیها 1" میگذرد ، زمانی که این فیلم کلید خورد هیچ کس تصور نمیکرد ساخت آن منجر به چنین اتفاقی در سطح کشور شود، یک روزنامه آمریکایی نوشته بود "اخراجیها 1" محاسبات آمریکا را درباره جوانان ایران به هم ریخت و تأکید کرده بود که ما فکر میکردیم اگر روزی ایران تهدید شود تنها جوانانی که در جبهه حضور داشتند به صحنه میآیند اما استقبالی که از این فیلم شد نشان داد ما اشتباه کردهایم.
این کارگردان گفت: زمانی که اکران "اخراجیها 2" تمام شد و زلزله "اخراجیها 3" پیش آمد شاید کمتر کسی باور میکرد که این کار ساخته شود، اما "اخراجیها 3" حدود سه ماه قبل جلوی دوربین رفت و با حضور 30 نفر بازیگر اصلی و بیش از دو هزارنفر هنرور در 15 نقطه تهران فضای پرشوری ایجاد کرد.
دهنمکی درباره حاشیههای فیلمش افزود: حتی در برخی مواقع نیروی انتظامی نگران بود این تعداد آدم که برای فیلم تظاهرات میکنند ممکن است در حین خلق فضا، حرکتهایشان به مسائل سیاسی کشیده شود اما باید بگویم هر جا بنرهای فیلم بالا میرفت مردم همراه هنرورهای فیلم میشدند و به نفع فیلم شعار میدادند، در جو فیلم بازی میکردند و این نشان از همدلی مردم بود.
پس از صحبتهای دهنمکی، لیلا اوتادی، مریم کاویانی، حسام نواب صفوی، یوسف صیادی و دیگر بازیگران و عوامل فیلم با تشویق حضار و تقدیر کارگردان "اخراجیها 3" تجلیل شدند.
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