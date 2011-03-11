عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار صبای قم - پاس همدان گفت: این بازی برای هر دو تیم یک بازی سخت و حساس است. نمی دانم چرا هر تیمی که در بحران است و شوک به آن وارد شده است با تیم ما روبه‌رو می شود. این هم از شانس ماست و باید آن را به فال نیک بگیریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در دو دیدار گذشته مقابل ذوب آهن اصفهان و استیل آذین دو شکست داشتیم که بازهم تاکید می کنم در هر دو بازی مستحق شکست نبودیم. با این شرایط فقط برای جبران این دو شکست وارد میدان می شویم و تنها هدف مان برتری مقابل پاس در خانه است.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید براینکه تیمش در همه دیدارها برای پیروزی وارد میدان می شود، افزود: اطمینان دارم اگر در بازی با پاس همدان از شانس‌ها و موقعیت‌های گلزنی خود به نحواحسن استفاده کنیم، تیم پیروز میدان خواهیم بود.

ویسی در خصوص ضعف گلزنی تیمش و اینکه مهاجمان صبا از فرصت‌های گلزنی خود به خوبی استفاده نمی کنند، گفت: این یک بحث تکنیکی است. آنچه به مسائل تاکتیکی مربوط می شود را من به خوبی انجام می دهم و اینکه تیم شانس گل برای خود ایجاد می کند، نشان می دهد به عنوان مربی من کارم را خوب انجام داده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: اینکه مهاجم چطور از شانس و موقعیت گلزنی استفاده می‌کند، برمی گردد به توانایی‌های او و اینکه چطور تمرکز می کند تا از شانس خود استفاده کند. من باید بازیکن را آماده کنم و تیم را از نظر تاکتیکی نظم بدهم که این کار را تا به امروز به خوبی انجام داده‌ام، حال آنکه بازیکن در زمین چطور از فرصتها استفاده می کند با مربی نیست.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: من دیدارهای اخیر تیم پاس را دیده‌ام. از دید من این تیم از نظر تاکتیکی چیز خاصی ندارد و یک تیم معمولی است. اما آنچه اهمیت دارد، شوکی است که در هفته گذشته به این وارد شده است. تیم‌هایی که چنین شرایطی دارند، به زمین می آیند تا نشان دهند، تغییر کرده‌اند و می خواهند روندی تازه را در پیش بگیرند.

وی افزود: تیم پاس همدان قطعا به دنبال آن است که در مصاف با صبای قم به نتیجه مطلوب برسد و تا پیش از تعطیلات عید از انتهای جدول جدا شود. با این حال آنها بازی سختی را مقابل ما پیش رو دارند و نمی توانند خود را از پیش برنده بدانند.

ویسی در خاتمه از غیبت پنج بازیکن این تیم در دیدار با پاس همدان خبر داد و گفت: محسن بیاتی نیا، مهدی واعظی، علی میرشفیعیان مصدوم هستند، وحید نعمتی دچار سرماخوردگی شده و داود حقی نیز سه کارته و محروم است. من در غیاب این بازیکنان تاثیرگذار تنها 16 بازیکن را برای دیدار با پاس همدان در اختیار دارم و با این تعداد بازیکن باید به اردوی پیش بازی برویم.

تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم از تیم پاس همدان پذیرایی خواهد کرد.