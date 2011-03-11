تأکید مراجع تقلید به اهتمام طلاب به تبلیغ در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در نشست تبلیغ چهره به چهره ویژه ایام نوروز که شامگاه پنجشنبه با حضور طلاب و فضلا حوزه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد با بیان اینکه « عید نوروز فرصت استثنایی برای مبلغین است » اظهار داشت: ماههای تبلیغی مرسوم بین مبلغین، ماه رمضان، محرم و صفر است که مخاطبین خاصی در آن شرکت میکنند اما در این میان عید نوروز یک فرصت است، برای کسانی که دارای خلاقیت و هنر هستند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: عید نوروز از امتیازهای ویژهای برخوردار است، ویژگی اول آن این است که تمام طلبهها هجرت میکنند ویژگی دوم آن برخورداری از فضای شاد و دل انگیز است که همه با سلایق مختلف در آن شرکت میکنند و سومین ویژگی آن این است که در تبلیغ ماههای محرم و رمضان معمولا مبلیغن را کسی نمیشناسد ولی در عید نوروز اکثریت افراد مبلغ را میشناسند.
وی به توصیه به مبلغان تصریح کرد: در تبلیغ عید نوروز با مخاطبین متنوعی روبه رو هستید، رنگ و لباس، فرهنگ و عقیدهها متفاوت است باید زبان دین را فهمید و معارف اهل بیت(ع) را به مخاطبین با زبان ساده و دلنشین بیان کرد و نیز در این میان نباید از تفریحات مردم کم کرد.
قرائتی گفت: مبلغین باید نحوه انتقال مطالب را تغییر دهند، باید تبلیغات کم ولی پر معنی باشد و دراین رابطه مبلغین، تبلیغ 7 دقیقهای را تمرین کنند تا بتوانند در کمترین زمان پاسخ گویی شبهات باشند.
وی افزود: تعداد 500 جلد کتاب در موضوعات متنوع و برای سنین مختلف در اختیار مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم قرار داده شده است که متقاضیان میتوانند به دفتر مجمع مراجعه کنند و کتاب را دریافت کنند.
نشست تبلیغ چهره به چهره در عید نوروز با پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی مطرح و توسط مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم اجرا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: وقتی موضوع تبلیغ ایام عید نوروز را با مراجع معظم تقلید مطرح کردم، بالاتفاق تصریح کردند طلاب و روحانیون باید وقتهای تلف شده را احیا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در نشست تبلیغ چهره به چهره ویژه ایام نوروز که شامگاه پنجشنبه با حضور طلاب و فضلا حوزه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد با بیان اینکه « عید نوروز فرصت استثنایی برای مبلغین است » اظهار داشت: ماههای تبلیغی مرسوم بین مبلغین، ماه رمضان، محرم و صفر است که مخاطبین خاصی در آن شرکت میکنند اما در این میان عید نوروز یک فرصت است، برای کسانی که دارای خلاقیت و هنر هستند.
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