معلمان لرستانی با دوچرخه به کلاس درس می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کلانتری شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سخنانی اظهار داشت: یکی از برنامه های این اداره کل خریداری یک هزار و 500 دوچرخه برای فرهنگیان استان لرستان است.

وی خواستار حمایت استانداری لرستان برای خریداری این تعداد دوچرخه شد و گفت: در صورت خریداری این تعداد دوچرخه معلمان لرستانی هفته ای دو روز را با دوچرخه به مدرسه می روند.

مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح، یادآور شد: فرهنگ سازی در راستای استفاده از دوچرخه یکی از اهداف اجرای این طرح است.

کلانتری ادامه داد: صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان، کاهش ترافیک و ایجاد روحیه نشاط و شادابی از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

استاندار لرستان نیز در این جلسه در واکنش به پیشنهاد آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: برخی از استانها در زمینه استفاده اقشار مختلف از دوچرخه تجربیات خوبی دارند که می توان از تجربیات این استانها استفاده کرد.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر حمایت استانداری از اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: در صورتیکه خود فرهنگیان استان بخشی از هزینه خرید دوچرخه را پرداخت کنند دستگاههای اجرایی استان نیز می توانند از محل اعتبارات فرهنگی خود مابقی اعتبار مورد نیاز این امر را تامین کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای فرهنگ سازی عمومی فعالیت خوب و تاثیرگذاری است، ابراز امیدواری کرد که این طرح با همکاری و حمایت همه دستگاههای اجرایی عملیاتی شود.

دوچرخه سواری یکی از ورزش هایی است که دسترسی به آن آسان بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده ممتد از خودرو باشد. همچنین استفاده از دوچرخه موجب کاهش آلودگی هوا با توجه به عدم مصرف سوخت می شود.

از سوی دیگر دوچرخه سواری یک تمرین و ورزش هوازی است که به استقامت قلب و عروق کمک می کند. این ورزش یک فعالیت منظم است که می تواند تأثیر بسزایی در تناسب قسمت بالای پا و مچ پا داشته باشد و به تقویت ماهیچه های اطراف زانو و پشت ران، مفاصل زردپی، ماهیچه های چهارسر ران، همتسرینگ و لگن کمک می کند.

این در حالیست که یکی از راههای سودمند و مقرون به صرفه در حوزه حمل و نقل به نظر می رسد استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ای کم حجم، راحت، شاد، بدنساز، سرگرم کننده و مطلوب و موثر باشد.

استفاده از دوچرخه دارای مزایایی چون مزایای جابجایی به عنوان یکی از قابل پرداخت ترین گزینه های حمل و نقل و مناسب برای افراد ناتوان در رانندگی، مزایای مدیریت تقاضای سفر از جمله کاهش فشردگی، صرفه جویی در جاده و تسهیلات پارکینگ، صرفه جویی برای مصرف کننده، حفاظت زیست محیطی و افزایش سرزندگی اجتماعی و مزایای توسعه اقتصادی از جمله کاهش هزینه های اتومبیل و مصرف سوخت است.

مطابق آمار غیر رسمی در دنیا بیش از 20 میلیون نفر از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه روزانه استفاده می کنند که سهم شهرهای ایران از این سهم بسیار اندک است.

در شرایط کنونی استفاده از این وسیله نقلیه و انجام ورزش دوچرخه سواری نیاز به رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین افراد جامعه دارد که وظیفه رشد و تربیت آن برعهده یک ارگان یا سازمان خاصی نیست بلکه باید اقشار مختلف مردم و دستگاههای اجرایی همت کنند و در انجام این رسالت مهم ایفای وظیفه نمایند.