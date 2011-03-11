کودک فیلسوف: لیلا

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان که هم اکنون در کشورهای مختلف نمودها و شاخههای متفاوتی پیدا کرده است اساساً به این منظور تهیه شده است که تفکر درست، همانند ریاضی و خواندن و نوشتن از دوران کودکی به افراد آموزش داده شود.
این برنامه به نقد نظریههای رایج آموزش و پرورش، نظام متفاوت و جدیدی را برای تعلیم و تربیت شهروندان پیشنهاد میکند. در این نظام جدید، کتابها و شیوههای تدریس به همراه شکل کلاس، تغییری اساسی پیدا میکند.
در خصوص تغییرات کتابها میتوان گفت که آنها به شیوه داستانی نوشته میشوند و برای هر داستان، یک کتاب راهنما هم تدارک دیده میشود.
این داستانهای مخاطب پسند و جذاب به نحوی طراحی میشوند که اکتشاف فلسفی یا اخلاقی را در سطح کودکان و نوجوانان بازسازی کرده و به عنوان محرک اصلی مباحثه و کندوکاو کلاسی، الگویی برای کندوکاوها و تحقیقهای دانش آموزان فراهم سازند.
این امر در داستان لیلا هم به خوبی مشاهده میشود. داستان لیلا اقتباسی از داستان لیزا نوشته متیو لیپمن بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان است.
لیزا کتابی است که در برنامه درسی دانشگاه مونتکلیر نیوجرسی برای پایههای هفتم تا نهم تألیف شده است. اما داستان لیلا به نحوی تدوین شده است که بتواند در کلاسهای خودمان تدریس شود.
داستان این کتاب، داستان بلندی است که قهرمان اصلی آن فردی به نام لیلا است که در مدرسه و به همراه دوستان و برخی معلمانشان کندوکاوهای فلسفی را شکل میدهند و تلاش میکنند به مکاشفاتی فلسفی دست یابند. ویژگی اصلی این داستان کندوکاوهای اخلاقیای است که شخصیتهای داستان عموماً با آن درگیرند.
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