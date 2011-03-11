بورس ژاپن سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو گزارش داد: به دنبال وقوع زلزله 8.9 ریشتری در ژاپن، شاخص سهام بازار توکیو به شدت کاهش یافت به نحوی که نیکی شاخص بورس توکیو به پایین ترین میزان در پنج هفته اخیر رسید.

برهمین اساس، شاخص نیکی با 179 واحد معادل یک و 72 دهم درصد کاهش به ده هزار و 254 واحد تنزل یافت، ضمن اینکه شاخص تاپیکس بازار توکیو با یک و 65 صدم درصد کاهش به 915 واحد کاهش یافت.

همه بخشهای بازار توکیو در معاملات امروز جمعه کاهش داشت که بخش معادن در راس سقوط سهام بود و پس از آن بیشترین سقوط را سهام شرکتهای فعال در زمینه فلزات داشتند.