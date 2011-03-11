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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

اعطای پروانه فعالیت‌ گروههای نمایشی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعطای پروانه فعالیت‌ گروههای نمایشی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نخستین گردهمایی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رؤسای انجمن هنرهای نمایشی سراسر کشور و سرپرستان گروههای نمایشی شنبه 21 اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی ساعت 9 صبح با حضور دکترسید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکترحمید شاه‌آبادی معاون هنری و حسین مسافرآستانه مدیر کل هنرهای نمایشی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و گواهینامه موقت فعالیت 550 گروه تئاتری از سراسر کشور اهدا می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این گردهمایی، سخنرانی دکتر حسینی سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر شاه‌آبادی معاون هنری، حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور، محمود فرهنگ مدیر دفتر نمایش‌های دینی، مجید امرایی مدیر دفتر نمایش‌های خیابانی، شهرام کرمی مدیر دفتر کودک و نوجوان و محمدحسین ناصربخت مدیر دفتر آئینی سنتی درخصوص حوزه مربوط به خود خواهد بود.

این گردهمایی ساعت 17 با تحویل پروانه فعالیت گروههای نمایشی به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1271861

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