تصاویری دیدنی از پیرترین مامان دنیای پرندگان!

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویزدم" نام یک مرغ دریایی ماده واقعا سالمند از گونه Phoebastria immutabilis است که حداقل 60 سال دارد اما با وجود این سن بسیار بالا همچنان تخم می گذارد و از جوجه های خود نگهداری می کند.

تصاویری که ماه فوریه در منطقه "مید- وی" در اقیانوس آرام از این پرنده گرفته و اکنون توسط سازمان زمین شناسی آمریکا منتشر شده است نشان می دهد که "ویزدم" مجددا به تازگی مادر شده است.

این پرنده ماده تاکنون 5 نوار تشخیص هویت را به دور پای خود دیده است که آخرین آن که در این تصاویر دیده می شود به رنگ قرمز است.

این بدان معنی است که ویزدم تاکنون 5 بار مورد رصد زیست شناسان حافظ طبیعت قرار گرفته است. این مرغ دریایی نخستین بار در سال 1956 توسط "چاندلر رابینز"، یک محقق سازمان زمین شناسی آمریکا شناسایی شد درحالی که روی یک تخم خوابیده بود.

رابینز در آن زمان محاسبه کرد که این پرنده حداقل باید 5 سال داشته باشد. این پایین ترین سنی است که این نوع پرنده می تواند در آن شروع به تخمگذاری کند. به طور معمول این پرندگان با سن متوسط بین 8 تا 9 سال تخمگذاری را آغاز می کنند.

بنابراین، ویزدم نه تنها تا 60 سالگی همچنان تخم می گذارد بلکه به نظر می رسد که مراقبت از جوجه ها را از سن پایین تر از سن استاندارد آغاز کرده است.

زمانی که یک مرغ دریایی در آسمان پرواز می کند صحنه ای بسیار تماشایی است. بالهای گشوده این پرندگان بسیار گسترده است و حتی می تواند به حداکثر 3.4 متر برسد.

"مرغ دریایی جیغ زن" از میان 20 گونه مختلف مرغهای دریایی از همه بزرگتر است. از 20 گونه این پرندگان 19 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند.

براساس گزارش دیسکاوری نیوز، زوجهای این پرندگان در هر جفت گیری تنها یک تخم می گذارند و به صورت نوبتی هر دو از آن مراقبت می کنند. برخی از گونه های این مرغهای دریایی به زندگی خانوادگی خود بسیار وفادارند.

جوجه های این پرندگان دریایی پس از 3 تا 10 ماهگی شروع به پرواز می کنند. مرغهای دریایی از ماهیهای کوچک تغذیه می کنند.

در مورد ویزدم، رئیس برنامه نوارگذاری پرندگان آمریکای شمالی اظهار داشت: "ویزدم عالی به نظر می رسد. این مرغ دریایی اکنون پیرترین پرنده ای است که در 90 سال تاریخ نوارگذاری ما به ثبت رسیده است. ما می دانیم که هنوز می تواند با موفقیت تا سن بالاتر از 60 سال نیز زندگی کند."

هنوز مشخص نیست که چرا این پرنده تا این سن زنده مانده و به خصوص همچنان قادر به تخمگذاری است. شاید به دلیل اینکه از یک رژیم غذایی عالی استفاده کرده و یا شاید به خاطر تمرینات ورزشی خاصی بوده است.

مرغهای دریایی به طور متوسط همه ساله 50 هزار مایل را در فاصله بین هاوایی تا سواحل غربی آمریکای شمالی می پیمایند.

بنابراین به نظر می رسد که ویزدم در طول زندگی خود حدود دو تا سه میلیون مایل مسافرت کرده است.

ویزدم به همراه تازه ترین جوجه

گروهی از مرغهای دریایی هم نژاد ویزدم در مراسم انتخاب جفت

بالهای گشوده این پرنده می تواند حداکثر به 3.4 متر برسد

تصویری دیگر از ویزدم و جوجه

پرتره ای از پیرترین مامان پرنده دنیا