داوود غفارزادگان که پیشتر از رقابت در جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات انصراف داده بود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل حضورش در جایزه اخیر (واو) گفت: به نظرم جایزه رمان متفاوت سال جایزه بی‌حاشیه‌ای است و تقریباً تمام انتخاب‌هایشان در دوره‌های قبلی هم بی‌حاشیه بوده است.

نویسنده "کتاب بی‌نام اعترافات" با اشاره به اصرار دبیر جایزه "واو" برای حضور او در این جایزه که به شکل خصوصی برگزار شد، افزود: همانطور که گفتم این جایزه بسیار بی‌حاشیه بود و مصاحبه‌های آنچنانی و سر و صداهایی که برخی جوایز همیشه دارند، نداشت و من هم به احترام مسئولانش آنجا رفتم.

وی در ادامه با خنده گفت: جایزه "واو" خیلی خصوصی برگزار شد و فکر می‌کنم فقط دبیر جایزه بود و خودش و من بودم با ناشر کتابم!

غفارزادگان اضافه کرد: این جشنواره سر و صداهای جشنواره‌های به ظاهر بی‌حامی ولی پر سر و صدای دیگر را نداشت.

"کتاب بی‌نام اعترافات" نوشته داوود غفارزادگان روز گذشته و در جایزه ادبی "واو" به عنوان بهترین رمان متفاوت سال 1388 برگزیده شد.