راه ایرج ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ایرج افشار پژوهشگر و ایرانشناس برجسته کشور صبح امروز جمعه 20 اسفند با حضور محققان، ادیبان و پژوهشگران کشور از مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به سمت بهشت زهرا تشییع شد.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور، سید محمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات، حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت و هیئت مدیره بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، سید کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدرضا شفیعی کدکنی، غلامرضا اعوانی، کامران فانی، احمد منزوی، ناصر تکمیل همایون،عبدالله انوار، ایرج امینی، محمدعلی دادخواه، بهمن فرمان‌آرا، داریوش شایگان، عبدالحسین آذرنگ و دیگر چهره‌های ادبی و فرهنگی کشور در این مراسم حضور یافتند.

در ابتدای این مراسم سید کاظم بجنوردی ضمن بیان سخنانی از اهدای کتابخانه شخصی مرحوم افشار به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی خبر داد.

حجت‌الاسلام محقق داماد نیز در این مراسم گفت: اگرچه بنیانگذار بنیاد موقوفات افشار پدر ایرج افشار بود اما به یقین دلیل پیدایش این بنیاد صاحب این پیکر است. سخن از ایران و وطن‌دوستی زیاد می‌شنویم اما ایرج افشار که تمام وجودش از عشق به این سرزمین لبریز بود،از تمام توان و امکاناتش را برای ایران دریغ نکرد و تا آخرین سال‌های عمرش با پاهای خسته‌اش در کوه‌ها و دشت‌های این سرزمین سفر کرد و شرح تاریخ و سرنوشت ایران را برای ما باقی گذاشت.

وی افزود: حضرت علی (ع) فرموده است علما همواره باقی خواهند ماند. اما نمی‌دانم چرا ادامه این جمله در اعلامیه‌‌های ترحیم علمای ما درج نمی‌شود که فرمود: این شرط بقای عالم است چون صرف علم باعث باقی ماندن عالم نمی‌شود و خداوند از علمایی که می‌خواهند نامشان باقی بماند عهد گرفته در مقابل داد مظلوم و قلدری ظالم ساکت ننشینند.

محقق داماد که گاهی به دلیل گریه میان سخنانش وقفه می‌افتاد گفت: قلب افشار آکنده از محبت ایران و ایرانی بود. ایرج رفت ولی سر خم می سلامت شکند اگر سبویی و هنوز عالمانی هستند که به ایران و فرهنگش وفادار هستند. ایرج امروز تو در میان نیاکانت آرام خواهی گرفت ولی بدان که دوستانت راه تو را ادامه خواهند داد.

رئیس هیئت مدیره بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در پایان سخنانش خطاب به حاضران گفت: شما راه افشار را ادامه دهید. همه ایران و فرهنگ ایران را نگاه دارید و یک‌صدا بگویید "چو ایران مباشد تن من مباد".

این سخنان محقق داماد با وجود فضای اندوهبار و غمگین مجلس با استقبال حاضران مواجه شد و حضار برای لحظاتی به تشویق پرشور وی پرداختند.

ایرج افشار ایرانشناس برجسته کشور پس از طی یک دوره بیماری و در اثر نوعی بیماری خونی که به قلب و ریه او آسیب وارده کرده بود عصر چهارشنبه 18 اسفندماه 1389 در سن ۸۵ سالگی درگذشت.