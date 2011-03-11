توحیدی 30 فیلمنامه برای جشنواره فیلم شهر نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلم محله، با هدف ارتقاء سطح فرهنگی- هنری در محله ها و آشنایی دانش آموزان با هنر فیلم سازی و تجربه اندوزی در این حوزه طراحی و اجرا می شود.
این بخش از جشنواره فیلم شهر امسال با قدرت و جدیت بیشتر برای کودکان، نوجوانان و جوانان در گروههای سنی 7 تا 18 سال برگزار میشود.
موضوعات بخش فیلم محله این دوره با رویکرد شهری انسانی برای انسان شهری در شش محور "شهر: ایمان و اخلاق"، "شهر: آگاهی و عقلانیت"، "شهر: سلامتی و نشاط"، "شهروند: شناخت و بهره مندی از خدمات"، "شهروند: احترام به حقوق دیگران" و "شهروند: همراهی و مشارکت" برگزار میشود.
فیلمهای تولید شده در این بخش از چهارمین جشنواره فیلم شهر میتواند با دوربین های موبایل، خانگی و یا دوربینهای نیمه حرفه ای و حرفه ای تصویربرداری شده و به دبیرخانه ارسال شوند. براساس برنامه ریزی های انجام شده در ایام برگزاری این رویداد سینمایی کلاس های آموزشی در قالب کارگاه به مدت سه روز برای شرکت کنندگان برپا می شود.
برگزاری کارگاههای آموزشی فرصت مناسبی را برای آشنایی دانش آموزان با الفبای فیلم سازی فراهم خواهد کرد و در این کارگاهها 30 فیلمنامه به سرپرستی فرهاد توحیدی با موضوعات جشنواره برای ساخت در اختیار شرکت کنندگان قرار داده میشود.
شرکت کنندگان با حضور در این کلاسها و استفاده از فیلمنامههایی که در اختیارشان قرار داده می شود میتوانند آثاری با زمان سه تا پنج دقیقه را با استفاده از دوربین تلفن همراه، دوربینهای خانگی و یا دوربین های نیمه حرفهای و حرفهای خلق کنند.
در ایام برگزاری کلاسهای آموزشی بخش فیلم محله سینمای ایران، یک فیلم برای شرکت کنندگان ساخته میشود تا آنان با فیلم سازی از نزدیک آشنا شوند. تمام شرکت کنندگان در بخش محله این امکان را خواهند داشت تا به اتفاق خانوادههایشان یکسال رایگان از پردیسهای سینمایی شهرداری استفاده کنند که این هدیه ویژه مسابقه جشنواره محله است.
در ایام برگزاری کلاسهای آموزشی بخش فیلم محله سینمای ایران، یک فیلم برای شرکت کنندگان ساخته میشود تا آنان با فیلم سازی از نزدیک آشنا شوند. تمام شرکت کنندگان در بخش محله این امکان را خواهند داشت تا به اتفاق خانوادههایشان یکسال رایگان از پردیسهای سینمایی شهرداری استفاده کنند که این هدیه ویژه مسابقه جشنواره محله است.
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