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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

اجرای طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بوستانهای تهران در آستانه بهار

اجرای طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بوستانهای تهران در آستانه بهار

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران گفت: درآستانه فصل بهار و مراجعه بیشتر مردم به بوستان ها، طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بیش از یکصد بوستان و فضای سبز شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری مهر،حسن علی غفاری با اشاره به طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بوستان ها و فضاهای سبز شهر تهران با توجه به استقبال بیشتر شهروندان برای استفاده از این اماکن، گفت: در زمان رشد و توسعه شهرنشینی این فضاهای سبـز هستند که به عنوان بخشی از سیمـای شهر نیاز انسان به طبیعت را برآورده می سازند و اگر این فضاهای سبز نیز به عنوان بخشی از طبیعت در معرض مخاطره و آسیب قرار گیرند، زندگی انسانها نیز دچار تغییر و نابسامانی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه سال نو و فصل بهار ، بیش از یکصد بوستان و فضای ‌سبز شهر تهران به منظور پایش وضعیت بهداشت، ایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات‌ شهری موجود توسط کارشناسان مرکز بهداشت شرکت شهر سالم مورد ارزیابی و بازرسی قرار می گیرند.

غفاری افزود: با توجه به مراجعات زیاد شهروندان به این فضاها و همچنین بدلیل امکان انتقال و انتشار بیماریها در این اماکن و مسائل ایمنی آن، رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در طراحی، توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کارشناسان بهداشت محیط شرکت شهر سالم شهرداری تهران با مراجعه به این بوستان ها و تهیه چک لیست از موارد بهداشتی و ایمنی، اطلاعات اخذ شده را جهت رفع نواقص در اختیار مناطق شهرداری قرار می دهند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران تصریح کرد: در این برنامه میزان تطابق وضعیت بهداشت و ایمنی در دو بخش تجهیزات خدمات‌شهری شامل آب نما، احجام‌تزئینی، منابع روشنایی، نیمکت‌های عمومی، ظروف جمع‌آوری زباله، سرویس‌های بهداشتی و ساختار عمومی بوستان ها شامل تابلوهای نام بوستان و علائم راهنما، جداول واقع در مرز پیاده‌رو و فضای‌سبز، مسیرهای تردد عابرین و فضای‌‌سبز با ضوابط موضوعه بررسی و نتایج در قالب فرم‌های ارزشیابی به مسئولین منطقه اعلام می‌ شود.

وی با تاکید بر اینکه زیبایی و رعایت نکات ایمنی می تواند تاثیر به سزایی در مراجعه مردم به بوستان ها و فضاهای سبز داشته باشد، خاطرنشان کرد: رعایت نکاتی از جمله نصب تابلوی آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی ، جلوگیری از ورود موتورسیکلت و دوچرخه به محوطه بوستان، نصب تابلوهای برق در محل های ایمن و دور از دسترس عمومی، استفاده از نیمکت های مناسب و تمیز، ایجاد آبخوری های مناسب و نصب علائم راهنمایی و رعایت کامل نکات ایمنی در محوطه بازی کودکان از عواملی است که لحظات خاطره انگیزی برای یک خانواده در طول مدت استفاده از یک بوستان رقم می زند.

کد مطلب 1271874

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