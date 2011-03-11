اجرای طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بوستانهای تهران در آستانه بهار

به گزارش خبر گزاری مهر،حسن علی غفاری با اشاره به طرح ضربتی نظارت بر بهداشت بوستان ها و فضاهای سبز شهر تهران با توجه به استقبال بیشتر شهروندان برای استفاده از این اماکن، گفت: در زمان رشد و توسعه شهرنشینی این فضاهای سبـز هستند که به عنوان بخشی از سیمـای شهر نیاز انسان به طبیعت را برآورده می سازند و اگر این فضاهای سبز نیز به عنوان بخشی از طبیعت در معرض مخاطره و آسیب قرار گیرند، زندگی انسانها نیز دچار تغییر و نابسامانی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه سال نو و فصل بهار ، بیش از یکصد بوستان و فضای ‌سبز شهر تهران به منظور پایش وضعیت بهداشت، ایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات‌ شهری موجود توسط کارشناسان مرکز بهداشت شرکت شهر سالم مورد ارزیابی و بازرسی قرار می گیرند.

غفاری افزود: با توجه به مراجعات زیاد شهروندان به این فضاها و همچنین بدلیل امکان انتقال و انتشار بیماریها در این اماکن و مسائل ایمنی آن، رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در طراحی، توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کارشناسان بهداشت محیط شرکت شهر سالم شهرداری تهران با مراجعه به این بوستان ها و تهیه چک لیست از موارد بهداشتی و ایمنی، اطلاعات اخذ شده را جهت رفع نواقص در اختیار مناطق شهرداری قرار می دهند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران تصریح کرد: در این برنامه میزان تطابق وضعیت بهداشت و ایمنی در دو بخش تجهیزات خدمات‌شهری شامل آب نما، احجام‌تزئینی، منابع روشنایی، نیمکت‌های عمومی، ظروف جمع‌آوری زباله، سرویس‌های بهداشتی و ساختار عمومی بوستان ها شامل تابلوهای نام بوستان و علائم راهنما، جداول واقع در مرز پیاده‌رو و فضای‌سبز، مسیرهای تردد عابرین و فضای‌‌سبز با ضوابط موضوعه بررسی و نتایج در قالب فرم‌های ارزشیابی به مسئولین منطقه اعلام می‌ شود.

وی با تاکید بر اینکه زیبایی و رعایت نکات ایمنی می تواند تاثیر به سزایی در مراجعه مردم به بوستان ها و فضاهای سبز داشته باشد، خاطرنشان کرد: رعایت نکاتی از جمله نصب تابلوی آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی ، جلوگیری از ورود موتورسیکلت و دوچرخه به محوطه بوستان، نصب تابلوهای برق در محل های ایمن و دور از دسترس عمومی، استفاده از نیمکت های مناسب و تمیز، ایجاد آبخوری های مناسب و نصب علائم راهنمایی و رعایت کامل نکات ایمنی در محوطه بازی کودکان از عواملی است که لحظات خاطره انگیزی برای یک خانواده در طول مدت استفاده از یک بوستان رقم می زند.