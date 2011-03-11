ملت عربستان خواهان روی کار آمدن حکومتی قابل اعتماد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد الزولفا" از سیاستمداران اصلاح طلب عربستان در گفتگو با نشریه "دی سایت" درباره وضعیت این روزهای کشورش اظهار داشت: جوانان ما می خواهند در تصمیمات سیاسی کشورشان مشارکت داشته باشند. آنها از شکل قدیمی و یکنواخت حکومت سیر شده اند.

الزولفا افزود: مردم ما خواهان روی کار آمدن شخصیت های جدیدی در حکومت هستند که به زبان آنها سخن بگویند و خواسته های آنها را درک کنند و قابل اعتماد باشند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما به اصلاحات درست و صحیح نیاز داریم. اصلاحاتی که واقعا در پیش گرفته شود. مردم کشور ما می خواهند دیگر درست اطراف خود را ببینند. در غیر این صورت کشور ما دیگر رنگ آرامش را نخواهد دید.

این سیاستمدار عربستانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چطور اصلاحاتی مد نظر شماست اظهار داشت: ما آزادی بیشتر، آزادی مطبوعات و آزادی برای اظهار نظر و عقاید خود و پایان فساد در کشورمان را خواستاریم. جوانان ما خواهان برقراری ارتباط با دنیا در قرن بیست و یکم هستند. زنان در کشور ما یک نیروی مهم برای تغییر و دگرگونی هستند. آنها حتی اجازه اتومبیلرانی ندارند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو گفت : سهم پول نفت باید به ملت تعلق داشته باشد. ملت باید کنترل این مسئله را که این درآمدهای نفتی باید در کجا به کار گرفته شود را در دست داشته باشد. میلیونها فقیر در عربستان سعودی، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان وجود دارد.

الزولفا در ادامه با تاکید بر زندگی یکنواخت و کسل کننده ای که در عربستان سعودی برای جوانان وجود دارد اظهار داشت: چرا ما هیچ سینما و مرکز فرهنگی در کشورمان نداریم؟ جوانان ما مجبورند برای تفریح و سرگرمی به بحرین، دبی و یا قاهره بروند.