جوجه ریزی در مرغداریهای لرستان دو میلیون قطعه افزایش یافت

اسحاق طاهری مقدم در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان در سخنانی با اشاره به میزان جوجه ریزی های واحد های مرغداری استان اظهار داشت: از اول اسفندماه سالجاری تاکنون میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری لرستان 800 هزار قطعه بوده است.
وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان تا پایان اسفندماه به بیش از یک میلیون و 300 هزار قطعه برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری لرستان در سالجاری، عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان بیش از 16 میلیون و 800 هزار قطعه بوده است.
طاهری مقدم بیان داشت: این در حالیست که میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری در سال گذشته 14 میلیون و 800 هزار قطعه بوده است.
وی ادامه داد: میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان در سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته حدود دو میلیون قطعه افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید سالانه تخم مرغ در استان، یادآور شد: میزان تولید تخم مرغ استان لرستان در سال حدود 5.5 میلیون تن است در حالیکه نیاز استان بسیار بیشتر از این مقدار است.
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