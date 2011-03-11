به گزارش خبرنگار مهر، با روشن شدن نتایج انتخابات اتاق بازرگانی تهران، این بار نوبت به وزرای بازرگانی و صنایع ومعادن رسید که نمایندگان خود را برای تصاحب 20 کرسی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معرفی کنند. در این میان، وزیر بازرگانی پیشگام شده است و 10 نماینده خود را طی نامه ای رسمی به اتاق بازرگانی تهران معرفی کرده است.

در فهرست ده‌گانه نمایندگان دولتی وزارت بازرگانی که از سوی مهدی غضنفری وزیر بازرگانی معرفی شده‌اند، نام تمامی 8 معاون وی به چشم می‌خورد که به زعم بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نشان از اهمیت این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی تهران در دیدگاه وزیر بازرگانی دارد.

همچنین قرار بر این است که علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز 10 نماینده خود را فردا طی نامه ای به اتاق بازرگانی تهران معرفی کند.

محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر نامه وزیر بازرگانی به اتاق تهران مبنی بر معرفی ده نماینده خود گفت: در فهرست ده نفره نمایندگان وزارت بازرگانی، نام 8 معاون وزیر به چشم می‌خورد.

وی افزود: بر این اساس، مسعود موحدی قائم مقام وزیر بازرگانی، محمدصادق مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، محمود دودانگه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، فریدون احمدی معاون پشتیبانی و امور مجلس، حمید صافدل معاون توسعه تجارت خارجی، محمدعلی ضیغمی معاون بازرگانی داخلی، حمید علیخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و محمدحسن نکویی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به چشم می خورد.

راسخ گفت: همچنین سید کاظم دوست‌حسینی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دو نماینده دیگر وزیر بازرگانی هستند. وی اظهار داشت: وزیر صنایع و معادن نیز قرار است فردا شنبه ده نماینده خود را معرفی کند.

راسخ در مورد معرفی نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی نپذیرفته تا زمان اصلاح قانون اتاق بازرگانی، نماینده ای در اتاق بازرگانی تهران داشته باشد، این درحالی است که قرار بر این بود که وزرای بازرگانی و صنایع هر یک دو سهمیه خود را به وزیر جهاد کشاورزی اختصاص دهند، اما وزیر جهاد با این موضوع موافقت نکرده است، بنابراین بخش کشاورزی در این دوره از هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نماینده ای نخواهد داشت.