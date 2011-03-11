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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

با حضور مدیر شبکه تهران/

تمبر عروسک محبوب "پنگول" رونمایی شد

تمبر عروسک محبوب "پنگول" رونمایی شد

تمبر شخصیت عروسکی محبوب "پنگول" امروز جمعه 20 اسفندماه در مراسمی ویژه با حضور مدیر شبکه تهران در برنامه "رنگین کمان" رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ویژه که ساعاتی قبل با حضور مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران، مسئولان اداره پست و علی زارعان مدیر گروه کودک شبکه تهران، مجتبی نصیری معاون فنی شرکت پست و محمدرضا عرب مدیر مسئول ماهنامه شرکت پست برگزار شد، تمبر "پنگول" رونمایی شد.

اجرای این برنامه را آزاده آل ایوب (خاله نرگس) و محسن مجیب (عمو نیما) برعهده داشتند. پس از گذشت دقایقی از برنامه، مسئولان در کنار بچه‌ها تمبر را رونمایی کردند.

هومن حاجی عبدالهی گوینده عروسک "پنگول" درباره محبوبیت این عروسک و انتشار تمبر آن به خبرنگار مهر گفت: فکر نمی‌کردم این اتفاق برای پنگول بیفتد، البته می‌دانستم با کمک دوستان و همراهان این عروسک می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، چاپ تمبر پنگول اتفاق فرخنده‌ای است وآن را به فال نیک می‌گیرم و از دوستانی که برای موفق شدن این شخصیت عروسکی زحمت کشیدند سپاسگذارم.

علی زارعان مدیر گروه کودک شبکه تهران هم به خبرنگار مهر گفت: اگر کاری از زمان طراحی استاندارد باشد موفق می‌شود، برای عروسک "پنگول" هم این اتفاق افتاد، صدا، ساخت عروسک و... به درستی و حرفه‌ای انجام شد، در واقع ترکیب هومن حاجی عبدالهی، مرضیه محبوب سازنده عروسک و علی پاکدست عروسک گردان درست و عالی بود و برنامه "رنگین کمان" فرصت خوبی بود تا این امتیازها دیده شود.

در حاشیه برنامه

- هومن حاجی عبدالهی، آزاده آل ایوب و بعضی دیگر از عوامل تا دقایقی قبل از شروع برنامه در حال عکس انداختن با عروسک پنگول بودند، لاله صبوری کارگردان هنری و نویسنده برنامه بارها به آنها تذکر داد که زودتر برای برنامه آماده شوند و عکس گرفتن را به زمان مناسب موکول کنند.

- این برنامه به صورت زنده از شبکه تهران روی آنتن رفت.

- بچه‌های خردسالی که به استودیو آمده بودند به دلیل جدایی از والدینشان به گریه افتاده بودند و فضا از صدای گریه دسته جمعی بچه‌ها پر شده بود.

- گروه پشت صحنه پیش از شروع برنامه رونمایی با یونولیت مشغول آماده کردن مدل بزرگ تمبر پنگول بودند.

کد مطلب 1271879

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