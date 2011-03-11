تمبر عروسک محبوب "پنگول" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ویژه که ساعاتی قبل با حضور مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران، مسئولان اداره پست و علی زارعان مدیر گروه کودک شبکه تهران، مجتبی نصیری معاون فنی شرکت پست و محمدرضا عرب مدیر مسئول ماهنامه شرکت پست برگزار شد، تمبر "پنگول" رونمایی شد.

اجرای این برنامه را آزاده آل ایوب (خاله نرگس) و محسن مجیب (عمو نیما) برعهده داشتند. پس از گذشت دقایقی از برنامه، مسئولان در کنار بچه‌ها تمبر را رونمایی کردند.

هومن حاجی عبدالهی گوینده عروسک "پنگول" درباره محبوبیت این عروسک و انتشار تمبر آن به خبرنگار مهر گفت: فکر نمی‌کردم این اتفاق برای پنگول بیفتد، البته می‌دانستم با کمک دوستان و همراهان این عروسک می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، چاپ تمبر پنگول اتفاق فرخنده‌ای است وآن را به فال نیک می‌گیرم و از دوستانی که برای موفق شدن این شخصیت عروسکی زحمت کشیدند سپاسگذارم.

علی زارعان مدیر گروه کودک شبکه تهران هم به خبرنگار مهر گفت: اگر کاری از زمان طراحی استاندارد باشد موفق می‌شود، برای عروسک "پنگول" هم این اتفاق افتاد، صدا، ساخت عروسک و... به درستی و حرفه‌ای انجام شد، در واقع ترکیب هومن حاجی عبدالهی، مرضیه محبوب سازنده عروسک و علی پاکدست عروسک گردان درست و عالی بود و برنامه "رنگین کمان" فرصت خوبی بود تا این امتیازها دیده شود.

در حاشیه برنامه

- هومن حاجی عبدالهی، آزاده آل ایوب و بعضی دیگر از عوامل تا دقایقی قبل از شروع برنامه در حال عکس انداختن با عروسک پنگول بودند، لاله صبوری کارگردان هنری و نویسنده برنامه بارها به آنها تذکر داد که زودتر برای برنامه آماده شوند و عکس گرفتن را به زمان مناسب موکول کنند.

- این برنامه به صورت زنده از شبکه تهران روی آنتن رفت.

- بچه‌های خردسالی که به استودیو آمده بودند به دلیل جدایی از والدینشان به گریه افتاده بودند و فضا از صدای گریه دسته جمعی بچه‌ها پر شده بود.

- گروه پشت صحنه پیش از شروع برنامه رونمایی با یونولیت مشغول آماده کردن مدل بزرگ تمبر پنگول بودند.