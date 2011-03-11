  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

پیکر شهید چنارانی بر شانه های شهر تشییع شد

پیکر شهید چنارانی بر شانه های شهر تشییع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: پیکر شهید ستوان یکم پاسدار مهدی بالیده، پیش از ظهر جمعه در چناران بر روی دستان مردم شهیدپرور این شهرستان، تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، پیکر این شهید از مقابل بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهرستان تا میدان شهدای چناران بر روی دستان مردم و مسئولان تشییع  شد و در زادگاهش، روستای شهید پرور «بقمچ» دفن شد.

در این مراسم، امام جمعه چناران گفت: شهدا مقام والایی دارند و تا ابد زنده هستند و زحمات آنان به هیچ وجه فراموش شدنی نیست.
حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: وقتی انسان می تواند کار خود را به نحو احسن به اتمام برساند که امنیت در کشور حاکم باشد و این امنیت را شهدا و رزمندگان به وجود می آورند و همگان مدیون آنان هستیم.

به گفته عبدالرزاق نظرجانی رئیس بنیاد شهید چناران، روستای «بقمچ» با احتساب این شهید 59 شهید، تقدیم انقلاب کرده است.

شهید بالیده در درگیری با اشرار در شرق کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.
 

کد مطلب 1271880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها