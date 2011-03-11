پیکر شهید چنارانی بر شانه های شهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، پیکر این شهید از مقابل بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهرستان تا میدان شهدای چناران بر روی دستان مردم و مسئولان تشییع شد و در زادگاهش، روستای شهید پرور «بقمچ» دفن شد.

در این مراسم، امام جمعه چناران گفت: شهدا مقام والایی دارند و تا ابد زنده هستند و زحمات آنان به هیچ وجه فراموش شدنی نیست.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: وقتی انسان می تواند کار خود را به نحو احسن به اتمام برساند که امنیت در کشور حاکم باشد و این امنیت را شهدا و رزمندگان به وجود می آورند و همگان مدیون آنان هستیم.

به گفته عبدالرزاق نظرجانی رئیس بنیاد شهید چناران، روستای «بقمچ» با احتساب این شهید 59 شهید، تقدیم انقلاب کرده است.

شهید بالیده در درگیری با اشرار در شرق کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

