تصاویر خلاقانه سورئال از زمین با استفاده از عکسهای "گوگل ارث"

به گزارش خبرگزاری مهر، پلهایی با خطوط مواج، بزرگراههایی که در خلاء غوطه ور می شوند، ریگزارهایی که فرو می ریزند، تنها بخشی از این تصاویر است.

این دنیای سورئال ثمره کار هنرمندی است که با استفاده از یک سری آلگوریتمهای پیچیده و تصاویر ماهواره ای سرویس "گوگل ارث" آن را خلق کرده است.

این تصاویری که یادآور نقاشیهای "سالوادور دالی" هستند، برپایه تصاویر ماهواره ای و زمینی از بزرگراهها و پلهای مختلف ایجاد شده اند.

براساس گزارش گیزمودو، این هنرمند که "کلمنت والا" نام دارد در خصوص این تصاویر توضیح داد: "تمام این عکسها اسکرین شاتهایی از تصاویر گوگل ارث هستند. من تمام این تصاویر را جمع می کنم. به تدریج که گوگل ارث مدلهای سه بعدی خود را بهتر کند، این تصاویر زمینی و ماهواره ای عجیب می توانند توهم خیالی و سورئالی بازهم بهتری را از محیط پیرامون ما ارائه کنند."

در این تصاویر که "کارت پستالهایی از گوگل ارث" نام دارند، زمانی که بیننده به گوشه راست تصویر زوم می کند به نظرش می رسد که پلها و بزرگها مواج می شوند و در برخی نقاط، زوایای دو بعدی تبدیل به زوایای سه بعدی می شوند.