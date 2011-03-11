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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

حجت الاسلام سجادی:

خانواده ها مراقب فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال باشند

خانواده ها مراقب فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال باشند

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر جدید گلبهار گفت: با اینکه هرسال حوادث تلخی در چهارشنبه آخر سال رخ می دهد ولی متاسفانه بازهم شاهد بی توجهی برخی از خانواده ها نسبت به فرزندانشان هستیم که امیدواریم امسال والدین توجه بیشتری نسبت به این امر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران،حجت الاسلام رضا سجادی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر جدید گلبهار گفت: با توجه به عواقب دلخراش سوختگی ها ونقص عضوها از خانواده ها می خواهیم فرزندانشان را کنترل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به فرمایش مقام معظم رهبری اسلام ،قرآن ،آبرو وحیثیت ماازبرکت خون پاک شهدا است.
 
وی گفت: ملت شریف ایران در8سال جنگ نابرابرتمام هستی وتوان خودرابه میدان آوردند و از جان و ناموس وتمامیت ارضی ودینشان دفاع کردند.
 
وی افزود: امت شهید پرور  با استقامت خود توانستند زهرچشمی از دشمنان بگیرند که دیگر خیال باطل تجاوز به سرشان نزند.
کد مطلب 1271883

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