خانواده ها مراقب فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال باشند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران،حجت الاسلام رضا سجادی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر جدید گلبهار گفت: با توجه به عواقب دلخراش سوختگی ها ونقص عضوها از خانواده ها می خواهیم فرزندانشان را کنترل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به فرمایش مقام معظم رهبری اسلام ،قرآن ،آبرو وحیثیت ماازبرکت خون پاک شهدا است.

وی گفت: ملت شریف ایران در8سال جنگ نابرابرتمام هستی وتوان خودرابه میدان آوردند و از جان و ناموس وتمامیت ارضی ودینشان دفاع کردند.

وی افزود: امت شهید پرور با استقامت خود توانستند زهرچشمی از دشمنان بگیرند که دیگر خیال باطل تجاوز به سرشان نزند.