180 زائر خارجی از مناطق عملیاتی خوزستان دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، محمد سلیمانی اظهار داشت: در دو هفته گذشته شاهد دیدار بیش از 180 نفر زائر خارجی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بودیم و این کارنامه راهیان نور را درخشان تر می کند، چون به هدفمان یعنی تاثیرگذاری فرهنگ دفاع مقدس در میان مردم ایران و جهان دست پیدا کردیم.

وی در ادامه به جلسه قرارگاه راهیان نور به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد متولیان و دست اندرکاران راهیان نور اشاره کرد و بیان داشت: ارائه و بررسی گزارش وضعیت زیارتگاه ها، ایجاد بستر کار برای بازدید از یادمان ها و رسیدگی به مباحث رفع نیازمندی های اقشار بازدیدکننده، توجه به مسائل و نیازمندی های فرهنگی و برنامه ریزی در مورد مباحث و نیازمندی های محتوایی، بازدید اعضای جلسه از زیارتگاه ها و یادمان ها و رزمایش فرهنگی بصیرتی در اردوگاه شهید مسعودیان و... از جمله اهداف برگزاری این جلسه بود.



مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج ادامه داد: با توجه به اینکه در این روزها،‌ شاهد اوج حضور زائران برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور هستیم، می طلبد که برنامه ریزی جدی برای رفع مشکلات و فراهم کردن امکانات برایشان این افراد داشته باشیم که در این مورد مسئولان کشوری و استانداری خوزستان اهتمام جدی تری باید داشته باشند.



وی با بیان اینکه امسال شاهد رشد 40 درصدی حضور دانشجویان و دانش‌آموزان در اردوهای راهیان نور بوده‌ایم، افزود: امسال حضور دانشجویان و دانش‌آموزان کشورمان نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است به طوری که از آذر ماه تا‌کنون بیش از 370 هزار نفر، از مناطق عملیاتی جنوب کشور دیدن کردند و این نقطه مثبتی در کارنامه ما محسوب می شود.



سلیمانی با اشاره به اینکه،‌ امروزه سفرهای راهیان نور به یک کار فراملی تبدیل شده است، خاطر‌نشان کرد: سفرهای راهیان نور یک کار فراملی است بارها شاهد حضور زائران خارجی در این سفرها بودیم.