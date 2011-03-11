رفتار خبرگان جوسازیهای دشمنان را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: رفتار آیت الله هاشمی و انصراف به نفع آیت الله مهدوی کنی، نشان داد که جوسازیهای بیگانگان تاثیری نداشته است.

وی اظهار داشت: آیت الله هاشمی با این حرکت نشان داد که تمامی جوسازیهای دشمنان دروغ بوده و برای شکستن جو تبلیغاتی دشمنان عنوان کرد اگر آیت الهی مهدوی کنی کاندیدا شود، وارد نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: هر دو شخصیت از شخصیتهای برجسته انقلاب و نظام هستند و تاکنون تلاشهای زیادی برای حفظ ارزشهای نظام بخرج داده اند.



آیت الله نورمفیدی به دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر انقلاب اشاره و اضافه کرد: رهبری در این دیدار به تحولات منطقه خاومیانه، شمال آفریقا و کشورهای عربی و اسلامی اشاره داشت.

امام جمعه گرگان افزود: جمهوری اسلامی ایران، در این شرایط الگوی بسیار مناسبی برای کشورها خواهد بود و پیروزی انقلاب اسلامی، ماندگاری و استحکام و پیشرفتهای چشمگیری ایران اسلامی غیرقابل انکار است.

وی عنوان کرد: دشمنان به دنبال این هستند تا نگذارند ایران اسلامی در جهان الگو شود و در رسانه های تبلیغاتی غرب و صهیونیست، علیه نظام اسالمی تبلیغاتی می شود.



وی تاکید کرد: حواس همه بویژه دلسوزان انقلاب باید جمع باشد و باید برای حفظ انقلاب اسلامی تلاش شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری به مناسبتهای هفته پیش رو اشاره و اضافه کرد: تشکیل بنیاد شهید به فرمان امام خمینی (ره) از جمله این مناسبتهاست.

وی عنوان کرد: این سازمان برای رسیدگی به امور خانواده های شهدا و ایثارگران شکل گرفته است.

وی با گرامیداشت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و رفات حجت الاسلام سید احمد خمینی یادگار امام راحل این مناسبتها را تسلیت گفت.