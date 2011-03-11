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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

ذوب آهن در ابوظبی تمرین کرد/ شاگردان ابراهیم‌زاده امشب به ریاض می‌روند

ذوب آهن در ابوظبی تمرین کرد/ شاگردان ابراهیم‌زاده امشب به ریاض می‌روند

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان عصر امروز در اطراف هتل رادیسون شهر ابوظبی تمرین سبکی را برگزار کرد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر ، در حالیکه قرار بود قرار بود به دلیل خستگی بازیکنان تمرین امروز ذوب آهن برگزار نشود، با تصمیم کادر فنی بازیکنان این تیم عصر امروز جمعه در اطراف محوطه هتل رادیسون تمرین سبکی را برگزار کردند. این تمرین که از ساعت 19 به وقت محلی به مدت 20 دقیقه انجام شد، مورد استقبال تعدادی از مهمانان و ورزشکاران مستقر در هتل قرار گرفت.

همچنین کاروان تیم ذوب آهن ایران ساعت 22 امشب به فرودگاه ابوظبی رفته و ساعت 1:55 بامداد روز شنبه راهی شهر ریاض عربستان می‌شود. شاگردان منصور ابراهیم زاده ساعت 2:50 دقیقه روز شنبه و پس از سفری که حدود 23 ساعت طول کشید، وارد شهر ریاض شده و در هتل "هالی دی‌این" این شهر اقامت خواهند کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌‍شود.

کد مطلب 1271893

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