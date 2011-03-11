خدمات رسانی در خط 5 مترو از سر گرفته شد

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: خدمات رسانی به مسافران خط تهران – گلشهر در مسیر رفت و برگشت از سر گرفته شده و در حال حاضر قطارها در حال جا به جایی مسافران خط 5 مترو هستند.

وی ادامه داد: تا کنون در خصوص ازدحام مسافر دراین خط گزارشی ارائه نشده است و در صورت اعلام نیاز قطارهای فوق العاده به این خط اعزام می شوند.

ساعت 6 صبح امروز در یکی از پلهای نزدیک وردآورد به دلیل سقوط کابلهای مخابراتی، کابلهای فشار قوی مترو پاره شدند که در همان دقایق ابتدایی اقدامات لازم برای حل مشکل آغاز و پیش بینی شد حداکثر تا ساعت 14 امروز این مشکل رفع می شود که ساعت 12:30 دقیقه این خط بر اساس زمان بندیهای اعلام شده آغاز به جا به جایی مسافران کرد.