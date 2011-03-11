به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سالگرد تاسیس بنیاد شهید و امور مستضعفان، تاسیس بنیاد شهید را یکی از کرامات و آینده‌ نگری‌های برجسته حضرت امام(ره) خواند وگفت: امام راحل در پرتو احیای اسلام ناب فرهنگ شهادت را هم در جامعه ما احیا کرد. فرهنگی که منشاء پیروزی انقلاب و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

وی گفت: اگر شهدای صدر اسلام نبودند اسلام قوام نمی‌یافت. اگر شهدای کربلا نبودند اسلام تدوام نمی‌یافت و اگر شهدای انقلاب نبودند انقلاب به پیروزی نمی‌رسید و اگر شهدای دفاع مقدس نبودند امروز در صحنه گیتی جایی به نام جمهوری اسلامی نداشتیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد:‌ مقام معظم رهبری فرمودند شهدا مظهر قدرت ایران هستند. 220 هزار شهید دفاع مقدس امروز زنده‌اند ومدافع این نظام و انقلاب هستند.

وی گفت: نظام و انقلابی که 220 هزار شهید خونشان برای آن ریخته شده است امکان ندارد تضعیف شود و از بین برود.

رحیمیان خاطرنشان کرد: هنوز پس از بیست و چند سال از پایان دفاع مقدس می‌گذرد گاهی در آمار شهدا اشتباه می‌شود. ما مجموعاً 220 هزار شهید انقلاب و دفاع مقدس و حوادث جنبی آثار فتنه‌های داخلی داشته‌ایم. حدود 400 هزار نفر جانباز و 42 هزار آزاده داشته‌ایم.

رحیمیان تصریح کرد: در میان اقشار مردم هم دانشجویان و دانشگاهیان 33 برابر میانگین جامعه به شهادت رسیدند. البته عدد مطلق دانش‌آموزان بسیار بیشتر است. بالاترین درصد شهدای ما شهدای روحانیت هستند. روحانیت 12 برابر میانگین جامعه شهید شدند و 6 برابر میانگین جامه شهید دادند. یعنی خودشان به جبهه رفتند و از فرمانده لشگر تا پایین‌ترین رده‌های مسئولیت‌های جنگ انواع مسئولیت‌ها را در جنگ داشتند.

وی افزود:‌ آنها که شهید دادند یعنی فرزندشان به جبهه رفت و 6 برابر میانگین جامعه فرزندان روحانیت شهید شدند. در میان استان‌ها، شهرهای مختلف رتبه بندی شده است و اصفهان، قم و سمنان در رتبه اول در شهات هستند.

وی گفت: در یک تحقیق و پژوهش روی وصیت‌نامه شهدا خالص‌ترین و ناب‌ترین کلمات در وصیت‌نامه آنان است. در موضوع انگیزه خاستگاه حرکت شهدا، می‌بینیم همه شهدا به طور میانگین 4 بار در هر وصیت‌نامه الهام گیری از مکتب عاشورای کربلا را مطرح کرده‌اند و در 100 درصد وصیت‌نامه شهدا هدف و انگیزه آنها دفاع از اسلام وجمهوری اسلامی بیان شده است. حتی در یک وصیت‌نامه دفاع از تخت جمشید و ایران منهای اسلام مطرح نشده است. همه چیز متمرکز روی اسلام است خاستگاه اسلام و هدف اسلام است.

نماینده ولی فقطه در بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت:‌عموم شهدا نزدیک به صد درصد شهدای ما آنها که از روی اختیار مسیر شهادت را انتخاب کردند از مسیر مسجد و نماز جماعت و جمعه عبور کردند.

وی گفت: شهدایی که توصیه به نماز کردند بعضاً 4 بار در وصیت‌نامه خود تاکید بر حضور در نماز جمعه داشته‌اند. اگر بخواهیم فرهنگ شهادت را در جامعه احیا کنیم نقطه‌های اصلی چیست؟ نقش روحانیت مهم است. روحانیت خود پیشگام در ایثارگری و فداکاری هستند. مسجد به عنوان خاستگاه و پایگاه اصلی اسلام و فرهنگ شهادت است پس تقویت این پایگاه یکی از مهمترین رسالت جامعه اسلامی است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: بهترین پایگاه فرهنگ شهادت نماز جماعت، نماز جمعه و قرآن و ولایت و مکتب عاشورا است.

وی گفت: تفاوت بین شهید و مقتول فتنه و سرباز صدام یا سرباز آمریکا است او در جهت اطاعت امر طاغوت می‌آید و کشته می‌شود در نهایت در جهنم است اما شهادت آنجا شکل می‌گیرد که با اذن ولی امر نایب امام زمان و در جهت دفاع از نظام اسلام این دفاع انجام گیرد.

وی افزود:‌ دشمن بهتر از ما دریافته است که دو عامل موجب بقا و دوام نظام ما است. یکی ولایت و دیگری شهادت. لذا تمام تلاش را روی ضربه زدن به این دوعنصر کرده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید تصریح کرد:‌ پیوند باولایت و همه ارزش‌های الهی، نماز، مسجد، قرآن،‌اهل بیت، مکتب عاشورا و کربلا، خاستگاه‌هایی است که کمین کرده این پایگاه‌ها را در شبیخون خود بزند و جوانان را از سبک بال شدن برای پرواز به همراه شهادت آنها را در منجلاب شهوت پرشمار فساد و خودپرستی سوق دهد. دشمن از انواع ابزارها بهره می‌گیرد اینکه عوامل دیگری را در کنار خدا، اسلام و قرآن ارزش‌های الهی که امام زنده کرد، مسایل دیگری را در عرض و تعارض آن احیا کنند، در جهت تضعیف فرهنگ شهادت است.

وی با انتقام از مطرح کردن ملی گرایی، نمادهای ملی گرایی و آثار ستمشاهی دوران گذشته که به گفته وی رگه‌هایش را در جای جای جامعه می‌بینیم، گفت: درمیدانی شاهد هستیم که سرستون‌های تخت جمشید را با پول بیت‌المال احیا می‌کنند نام‌ها و آثار آنها را احیا می‌کنند، انیها هم در تعارض قراردادن محورهایی است که هدفش تضعیف خاستگاه‌های اصلی انقلاب است.

وی ادامه داد: امام و انقلاب ایران آثار شاهنشاهان را محو کرد و احساس ننگ و نفرت بر آنها پیدا کرد تا اسلام این دین الهی را جایگزین کند احیای این نمادها در تعارض با اسلام است. اینکه در عرصه هنری و سینما، سازمان یافته و حساب شده با با اینکه می‌دانند این فیلم‌ها بیننده چندانی ندارند و فروش ندارد اما تعهد دارند فیلم‌هایی بسازند و اجازه اکران بگیرند که در جهت ضدیت ارزش‌های الهی، اباهه گری و ترویج فرهنگ منکرات و شکستن حریم‌های ملت است.

رحیمیان گفت: ساخت فیلم‌هایی که دفاع مقدس را با صراحت زیر سئوال می‌برد کاری که کشورهای مادی گرا هم که عظمتی برای شهادت قائل نیستند اما به ایثارگری برای دوام خود احترام می‌گذارند، در هیچ کجا حتی در نظامهای مادی‌گرا نمونه ندارد. بعد از رحلت حضرت امام(ره) تمام تمرکز آنها روی جنگ نرم متمرکز شد با روش‌های شیطنت آمیزی که هدفشان زدن پایگاه‌های انقلاب اسلامی بود با این هدف که جوانان و جامعه ما را از اعتقاد به مبداء و معاد و ولایت و امامت نهی کنند. تمرکز کردند روی تضعیف فرهنگ شهادت که خاستگاه‌های فرهنگ شهادت را نشانه گرفتند.

وی ادامه داد: اگر ولایت نبود امام نبود فرهنگ شهادت احیا نمی‌شد. تمرکز دشمنان روی زدن خیمه اصلینظام و انقلاب اسلامی بوده است. اما ملت ایران و فرزندان شهر در حمایت از خاستگاه اصلی انقلاب یعنی ولایت فقیه که تجسم دارد در وجود آیت‌الله خامنه‌ای ایستاده‌اند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به ملت ایران تاکید کرد:‌ همین پایداری شما است که باعث صدور انقلاب پایداری و بیداری ملت‌ها شده است و در روزهای دیگر و آینده دور و نزدیک شاهد خواهیم بود که دنیای که تحت جباریت ستمگران بود انشاءالله گام به گام به طرف بیداری و آزادی و پیوند با اسلام ناب جلو خواهد رفت و زمینه برای ظهور منجی عالم فراهم خواهد شد.

