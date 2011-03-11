شورای همکاری خلیج فارس حکومت قذافی را نامشروع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در این بیانیه که پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض صادر شده آمده است: شورای همکاری خلیج فارس، رژیم فعلی در لیبی را غیر قانونی دانسته و برقراری روابط با شورای ملی تشکیل شده توسط مخالفان را ضروری می داند.

پیشتر نیز شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت خواسته بود تا برای توقف حملات هوایی عوامل معمر القذافی دیکتاتور لیبی اقدامات مناسبی از جمله ایجاد منطقه ممنوعه پرواز اتخاذ کند.

این در حالی است که اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نیز اخیرا موافقت خود را با ایجاد منطقه ممنوعه پرواز در لیبی اعلام کرده بودند.