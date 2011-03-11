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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

یک تحلیلگر صربستانی:

ترس ملتها از دیکتاتورها از بین رفته است

ترس ملتها از دیکتاتورها از بین رفته است

یک تحلیلگر صربستانی اظهار داشت: زمانی که ترس ملتها از بین می رود دیکتاتورها مهمترین ابزار سرکوبگری را از دست داده و شکست خورده محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سردجا پوپوویک" رئیس یک نهاد صلح طلب در بلگراد در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل درباره قیام ملت لیبی و قذافی اظهار داشت: کسی که مردم خود را قتل عام می کند خود را در انزوای کامل قرار خواهد داد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: همه مردم دنیا نظاره گر (تحولات جهان عرب) هستند. با هر رژیم دیکتاتوری که سقوط می کند ترس ملتها کمتر می شود. زمانی که ترس ملتها از بین برود حاکمان مستبد مهمترین ابزار برای سرکوبگری را از دست می دهند. بنابراین آنها عملا شکست خورده محسوب می شوند.

این تحلیلگر صربستانی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا شما به تحرکات در شمال آفریقا و آینده آن اعتماد دارید اظهار داشت: من به انقلاب مصر خوش بین هستم.

کد مطلب 1271897

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