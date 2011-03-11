ابومسلم خراسان بر سایپای البرز غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرحله نهایی مسابقات باشگاههای برتر ایران در رده جوانان روز گذشته با انجام 3 مسابقه در سالن مهران مشهد پیگیری شد.



در این مسابقات که با حضور 7 تیم برتر والیبال جوانان کشور برگزار می شود، تیم ابومسلم خراسان با مربیگری حمید امیدوار نژاد به مصاف سایپا البزر رفتند و در یک بازی زیبا و البته پایاپای توانستند حریف منسجم خود را نتیجه نزدیک سه بر دو شکست دهند.



بر اساس این گزارش، همچنین تیم والیبال پیکان تهران در دیداری یک طرفه توانست با نتیجه 3 بر صفر از سد پرسپولیس بگذرد.



در دیداری دیگر از مرحله نهایی مسابقات والیبال باشگاههای برتر ایران، تیم جوانان ارتعاشات صنعتی در مصاف با بانک کشاوری در سه ست پیاپی به پیروزی دست یافت.



این مسابقات تا روز دوشنبه 23 اسفندماه در سالن مهران مشهد ادامه می یابد.