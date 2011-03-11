محصول جدید مایکروسافت وارد کتاب گینس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کاینکت"( Kinect)، سیستم حرکتی مایکروسافت ویژه کنسول بازی "ایکس باکس 360" است.

این سیستم به کاربر اجازه می دهد که به جای استفاده از دسته فرمان از حرکات بدن خود و بدون نیاز به هیچ ابزار سخت افزاری برای بازی استفاده کند.

این سیستم در مدت کمی بیش از سه ماه از زمان عرضه موفق شد 10 میلیون واحد به فروش برساند و نام خود را در کتاب گینس ثبت کند.

براساس گزارش تام هاردورگاید، ویراستار کتاب رکوردهای جهان (گینس) در این خصوص توضیح داد: "موسسه رکوردهای جهانی گینس رسما اظهار داشته است که کاینکت ویژه ایکس باکس 360، دستگاه الکترونیکی مصرفی است که با متوسط 133 هزار و 333 واحد فروخته شده در روز و مجموع 8 میلیون فروش در 60 روز اول عرضه بین 4 نوامبر 2010 تا 3 ژانویه 2011، سریعترین فروش را به ثبت رسانده است."

وی افزود: "این اطلاعات فروش به تنهایی گویای همه چیز هستند. همچنین برپایه یک تحقیق مستقل دیگر، تاکنون هیچ دستگاه الکترونیکی مصرفی در مدت 60 روز اول عرضه خود چنین فروشی نداشته است. در این راستا فروش کنسول بازی ایکس باکس 360 مایکروسافت به رقم 50 میلیون دستگاه رسیده و در حال حاضر سرویس ایکس باکس لایو بیش از 30 میلیون کاربر در تمام دنیا دارد."

کارشناسان مایکروسافت اعلام کردند که در سال 2010 بازار سرگرمیهای خانگی 3.8 درصد و کنسول "ایکس باکس 360" بیش از 30 درصد رشد داشته است.