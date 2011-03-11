به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله امامی کاشانی خطیب امروز نماز جمعه تهران با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری با بیان اینکه جمهوی اسلامی باید برای جنبش رخ داده در منطقه و جهان اسلام الگو باشد گفت: واقعاً کشور از نظر علمی خیلی پیشرفت کرده است. دانشگاههای ما جلو رفتهاند و جوانان ما ترقی کردهاند.
وی گفت: اما آیا اخلاق هم مثل تکنولوژی و سیاست ما جلو رفته است؟ اخلاق هم مانند نام جمهوری اسلامی که همه جا میدرخشد چنین شده است؟ یا نه اخلاق در جا میزند؟ این جامعه ما و اوضاع ماست.
خطیب جمعه تهران افزود:اجتماعی که میخواهد الگو باشد باید صفاتی که قرآن میگوید داشته باشد. جامعهای میتواند الگو باشد که از نظر اخلاق هم جلو باشد این اخلاق است که رمز موفقیت پیامبر اسلام(ص) بود. ما که می خواهیم الگو برای جهان اسلام باشیم باید در همین راستا حرکت کنیم.
وی با اشاره به تصورات بیگانگان برای انتخابات ریاست مجلس خبرگان گفت: غربیها گفتند چه رقابتی و چه برخوردی خواهد بود؟ گاهی میگفتند ولایت فقیه قدرت و استبداد است اما میگفتیم که این پستها در کشور برای علما و بزرگان جز تکلیف چیز دیگری نیست اما دشمن خیلی از این حرفها میزند اما درباره انتخاب هیئت رئیسه خبرگان چه حسابهایی کردند که بعد چه چیزها بنویسند و بگویند.
وی با اشاره به عدم کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان گفت: با کمال صمیمات این پست که جز رنج و زحمت ندارد از ایشان به آیتآلله مهدوی کنی تفویض شد این دو بزرگوار دو شخصیت درخشان کشور ومورد احترام ملت هستند. همین روز سهشنبه که انتخابات انجام شد این دزد بدبخت به کشور آمد و با بدبختی برگشت و سیاهی به ذغال ماند. اینها برای خودشان نان پخته بودند که مدتها بنویسند و بگویند اما مسئله الگو بودن همین است. این انتخابات الگو است و می تواند به دنیا بگوید صندلی و مقام این چنین است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر مسئله اخلاق گفت: این مسایلی که در کشور است با کمال تاسف اهانتها شکستن موقعیتها ، شکستن و هتک حرمتها و حرفهای زشت خلاق شرع و عقل و ضربه به انقلاب زدن را همه شما میبینید. ایشان تاکید کردند این پیام من است. که مراعات کنید، اخلاق اسلام را رعایت کنید.
آیتالله امامی کاشانی تصریح کرد: چنین نباشد شما نماز جمعه بخوانید و در داخل و خارج از نماز، شعارهایی دهید آنگاه به جای اینکه فردا که مردید صحیفه اعمالت باز شد ببینی آتش است. بیایید به ولی امر گوش کنید. بیایید در کشوری که مدارش بر ولایت فقیه است خودمان مجتهد نباشیم و فتوا ندهیم. در دنیایی که اگر کسی بگوید الو صدایش در دنیا پخش میشود چنین نباشیم بلکه الگو باشیم. از نظر اخلاق و فکر بازسازی کنیم برخی تندیها و افراطها را تعدیل کنیم انیها خلاف شرع است . دست از گناه برداریم و از گذشتهها توبه کنیم.
خطیب جمعه تهران خطاب به رعایت کنندگان اخلاق در جامعه گفت: این حرفها عارش انقلاب و جمهوری اسلامی را میگیرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز فوت حجتالاسلام سید احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوی اسلامی این ضایعه را به ملت ایران، بیت ایشان تسلیت و خواهان رحمت و علو مقام برای وی شد.
آیتالله کاشانی در خطبه اول نماز جمعه تهران نیز با اشاره به حوادث و رخدادهای منطقه تاکید کرد: باید دید این حرکت مبداء و انتهایش چیست و چه زمانی به نتیجه میرسد.
وی ادامه داد: جهان اسلام اگر بخواهد این حرکات نتیجه دهد باید توجه کند که تفکر انتظار باید زنده شود .
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