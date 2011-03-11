خداوند الهام دهنده مجلس خبرگان رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر اسحاق زاده در آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه بجنورد خبرگان رهبری را به اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد واظهارداشت: سیاستمداران غربی در اتاق فکر خود تابع شیطان هستند و از این ابلیس پیروی می کنند.

وی تصریح کرد: افراد خبرگان رهبری را در کشورمان افراد متقی تشکیل می دهند که قهرمانانه در مقابل نفس خود می ایستند و اسیر نفس خود نمی شوند.



وی افزود: خبرگان رهبری آنجایی که لازم باشد برای حفظ نظام از همه چیز می گذرد تا نظام اسلامی را پابرجا بگذارد.



وی ادامه داد: همانطور که پس از رحلت حضرت امام(ره) دشمنان نظام تصور می کردند که انقلاب اسلامی متلاشی می شود دیدیم که مجلس خبرگان رهبری چه تصمیم مدبرانه و عادلانه ای گرفتند که به نفع نظام شد.



امام جمعه موقت بجنورد از خبرنگان رهبری تقدیر و تشکر کرد و در خصوص مسئله بیداری اسلامی نیز گفت: متاسفانه ملت مظلوم لیبی گرفتار دیکتاتور دیوانه ای شده است و تمام مسلمانان آزادیخواه جهان را نگران کرده تا جایی که برای این ملت مظلوم خواب ندارند.



حجت الاسلام والمسلمین اسحاق زاده اذعان کرد: ملاکهایی که اسلام برای رهبری معرفی کرده خواسته مردم بیدار دل لیبی است و براساس ملاکهای اسلام می خواهند برای کشور خود رهبر انتخاب کنند.



وی از جوامع بین المللی خواست تا با اقدام قانونی برای نجات جان مردم لیبی کاری انجام دهند.



خطیب موقت نماز جمعه مرکز خراسان شمالی این خیزش را در کشورهای اسلامی از نشانه های حکومت جهانی حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دانست و گفت: دشمنان مسلمانان سعی بر خدشه دار کردن مسلمانان در سرتاسر گیتی هستند و مطمئنا در این راه نمی توانند کاری انجام دهند.