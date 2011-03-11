وسایل ورزشی مدارس لرستان کهنه و فرسوده است

مجتبی کلانتری در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دور سوم سفر هیئت دولت به این استان ساخت 100 سالن ورزشی در مدارس لرستان به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد چهار هزار و 900 مدرسه در استان لرستان وجود دارد، خاطر نشان کرد: این در حالیست که ساخت این تعداد سالن ورزشی در مدارس استان کافی به نظر نمی رسد.

مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود وسایل ورزشی در مدارس استان عنوان کرد: همچنین کهنه و فرسوده بودن وسایل ورزشی نیز از دیگر مشکلات موجود در مدارس استان لرستان است.

کلانتری با بیان اینکه با تاکید بر نوسازی وسایل ورزشی مدارس استان بیان داشت: محوطه سازی حیاط مدارس، خریداری وسایل آمادگی جسمانی، دروازه فوتبال و.... از دیگر نیازهای مدارس استان در بخش ورزش است.

وی با اشاره به اختصاص مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 950 میلیون تومان اعتبار برای بخش ورزش مدارس استان لرستان، یادآور شد: متاسفانه این مبلغ نیز تخصیص 100 درصدی پیدا نکرده است.

مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان خاطر نشان کرد: در سالجاری نیز برای خرید وسایل ورزشی مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان از محل اعتبارات نوسازی مدارس استان هزینه شده است.