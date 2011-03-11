دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی افتتاح شد/ استقلال و پرسپولیس با تکنولوژی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری که قابلیت تصویربرداری متفاوتی نسبت به سایر دوربین‌های ورزشگاه آزادی دارد و می‌تواند از فضای بالا، زمین چمن را مورد تصویربرداری قرار دهد صبح امروز با حضور علی سعیدلو و مسوولان رسانه ملی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

سعیدلو در حاشیه بهره‌برداری از این سیستم پیشرفته گفت: امروز ورزش یکی از مولفه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور است که مورد تایید همه مسوولین نظام جمهوری اسلامی هم هست. بی‌تردید تمام تلاش ما این است که در ورزش تا آنجا که می‌شود زیرساخت‌های مساعد و مناسب را برای پیشرفت هر چه سریع‌تر ورزش کشورمان فراهم کنیم.



وی در ادامه با اشاره به توانایی این سیستم تصویربرداری تصریح کرد: خوشبختانه در دنیای امروز کشورهای معدودی از این سیستم پیشرفته استفاده می‌کنند که البته در خاورمیانه ایران اولین کشور استفاده کننده از این فناوری به شمار می‌رود. ما با توجه به وظیفه‌ای که داریم موظفیم تمامی زوایا و ظرفیت‌هایی که در یک مسابقه فوتبال به نمایش در می‌آید را با استفاده از یک تکنولوژی پیشرفته برای علاقه‌مندان به ورزش در منزل‌های‌شان فراهم کنیم.



رئیس‌ سازمان تربیت بدنی ادامه داد: مطمئنا استفاده از این تکنولوژی مدرن زمینه استقبال بسیار بیشتر هموطنانمان را از تصاویر تلویزیونی فراهم می کند ضمن آنکه ما از این پس تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان صدا و سیما این فناوری را برای ورزشگاه‌های مهم سراسر کشور هم ایجاد کنیم.



وی در ادامه از سال 1389 به عنوان درخشان‌ترین سال ورزش کشور در تاریخ جمهوری اسلامی نام برد و گفت: همان‌طور که می‌دانید ما در ایام دهه مبارک فجر بیش از 140 میلیارد تومان پروژه ورزشی مورد بهره‌برداری قرار دادیم که از لحاظ توسعه زیرساختی فضای ورزش کشور در تاریخ جمهور اسلامی بی سابقه است.



سعیدلو همچنین از اختصاص بودجه 15 میلیارد تومانی برای حل مشکلات مجموعه ورزشی آزادی خبر داد و گفت: خوشبختانه این مبلغ در سیستم مالی سازمان تعریف شده و در حال هزینه شدن است. آخرین اقدام هم که امروز شاهد آن بودیم افتتاح و استفاده از سیستم دوربین عنکبوتی است که قطعا برای حرکت به سمت حرفه‌ای شدن فوتبال بسیار مفید خواهد بود.



پیش از این عبدالعلی عسگری معاون توسعه و فناوری رسانه ملی نیز در سخنانی راه‌اندازی سیستم دوربین عنکبوتی یا (Spider cam) را موفقیتی بزرگ برای ورزش و رسانه ملی خواند و گفت: سازمان صدا و سیما همواره تلاش می‌کند نشاط اجتماعی و امید را در جامعه افزایش دهد که یکی از بهترین راه‌های آن ورزش است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و سایر مسوولین نظام است به همین دلیل رسانه ملی تلاش می‌کند پوشش مناسب تصویری مسابقات ورزشی را برای عموم مردم فراهم کند.



وی افزود: این تکنولوژی که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده می‌شود قابلیت این را دارد تا تمامی زوایای زمین فوتبال را تعقیب و تصویربرداری کند. ما پس از تاکید دکتر سعیدلو بر راه‌اندازی این سیستم تلاش کردیم تا این امر محقق شود و بسیار خوشحالیم که امروز این تکنولوژی با همکاری دو سازمان تربیت بدنی و صدا و سیما فراهم شد.



عسگری تصریح کرد: این دوربین توانایی تصویربرداری از ارتفاع 45 متری تا 30 سانتی‌متری زمین چمن ورزشگاه آزادی را دارد که قطعا تاثیر بسیار زیادی در افزایش کیفیت تصویربرداری مسابقات ورزشی را خواهد داشت.



در مراسم بهره‌برداری این فناوری علاوه بر سعیدلو و عسگری، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، علی فتح‌اله‌زاده سرپرست باشگاه استقلال، سعیدرضا عاصمی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، علی ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی، اردشیر درویشی مدیر مجموعه ورزشی آزادی و جمعی دیگر از مسوولان سازمان تربیت بدنی و سازمان صدا و سیما حضور داشتند.

دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی روز پنجشنبه و با دیدار استقلال و سایپا کار غیر رسمی خود را آغاز کرد و قرار است در دیدارهای باقیمانده لیگ برتر نیز مورد آزمایش قرار گیرد و تصاویری را برای بینندگان پخش کند. ضمن اینکه قرار است اوج کار این دوربین پس از برطرف شدن ایرادات در دیدار روز 10 فروردین ماه تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشد و بینندگان تلویزیونی این بازی را با تکنولوژی جدید تماشا کنند.