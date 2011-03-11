با هدفمندی یارانه‌ ها هم می ‌توان خانه ارزان ساخت/ آرامش در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدجواد حق شناس در حاشیه افتتاح مجتمع مسکونی 52 واحدی شهید بهشتی مهریز اظهار داشت: در حال حاضر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید مسکن تاثیری ندارد.

وی افزود: هم اکنون در بخش مسکن روال گذشته حاکم است و با توجه تمهیدات پیش بینی شده، قیمت مصالح ساختمانی کنترل شده و بازار در آرامش است.

حق شناس خاطرنشان کرد: آزادسازی نرخ ‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها تدریجی است و به همین علت تاثیر چندانی روی قیمت تولید مسکن نمی ‌گذارد.

وی بیان داشت: البته ممکن است در آینده شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم که در این صورت تمهیدات لازم برای افزایش تسهیلات مسکن در نظر گرفته خواهد شد.

حق شناس تاکید کرد: اکنون بازار مسکن آرام است و نرخ مصالح ساختمانی افزایش نیافته است.

وی در مورد تعهدات بنیاد مسکن در ساخت و ساز مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز بیان داشت: به ‌رغم اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بدو تاسیس تاکنون در تامین مسکن جامعه به ‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها نقش تعیین کننده ‌ای داشته و پروژه‌ های بسیاری در تامین مسکن گروه های مختلف جامعه اجرایی کرده با این حال با توجه به درخواست و نیاز دولت در تسریع احداث پروژه مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن ازسال گذشته در جهت همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در ساخت مسکن مهر وارد میدان شد.

حق شناس عنوان کرد: اکنون بنیاد مسکن کشور در پروژه مسکن مهر بر اساس سهمیه سال 88 و 89 ساخت بالغ بر150 هزار و 411 واحد مسکونی در قالب پروژه یک میلیون واحدی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر متعهد شده است.

مجتمع مسکونی 52 واحدی شهید بهشتی با مساحت هفت هزار و 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر 2.5 میلیارد تومان به بهره ‌برداری رسید.