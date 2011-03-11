  1. استانها
  2. یزد
۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

حق شناس:

با هدفمندی یارانه‌ ها هم می ‌توان خانه ارزان ساخت/ آرامش در بازار مسکن

با هدفمندی یارانه‌ ها هم می ‌توان خانه ارزان ساخت/ آرامش در بازار مسکن

یزد - خبرگزاری مهر: معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رد اعتقاد برخی در مورد تاثیر سوء هدفندی یارانه ها بر ساخت و ساز مسکن گفت: با هدفمند شدن یارانه ها هم می توان مسکن ارزان ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدجواد حق شناس در حاشیه افتتاح مجتمع مسکونی 52 واحدی شهید بهشتی مهریز اظهار داشت: در حال حاضر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید مسکن تاثیری ندارد.

وی افزود: هم اکنون در بخش مسکن روال گذشته حاکم است و با توجه تمهیدات پیش بینی شده، قیمت مصالح ساختمانی کنترل شده و بازار در آرامش است.

حق شناس خاطرنشان کرد: آزادسازی نرخ ‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها تدریجی است و به همین علت تاثیر چندانی روی قیمت تولید مسکن نمی ‌گذارد.

وی بیان داشت: البته ممکن است در آینده شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم که در این صورت تمهیدات لازم برای افزایش تسهیلات مسکن در نظر گرفته خواهد شد.

حق شناس تاکید کرد: اکنون بازار مسکن آرام است و نرخ مصالح ساختمانی افزایش نیافته است.

وی در مورد تعهدات بنیاد مسکن در ساخت و ساز مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز بیان داشت: به ‌رغم اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بدو تاسیس تاکنون در تامین مسکن جامعه به ‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها نقش تعیین کننده ‌ای داشته و پروژه‌ های بسیاری در تامین مسکن گروه های مختلف جامعه اجرایی کرده با این حال با توجه به درخواست و نیاز دولت در تسریع احداث پروژه مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن ازسال گذشته در جهت همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در ساخت مسکن مهر وارد میدان شد.

حق شناس عنوان کرد: اکنون بنیاد مسکن کشور در پروژه مسکن مهر بر اساس سهمیه سال 88 و 89 ساخت بالغ بر150 هزار و 411 واحد مسکونی در قالب پروژه یک میلیون واحدی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر متعهد شده است.

مجتمع مسکونی 52 واحدی شهید بهشتی با مساحت هفت هزار و 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر 2.5 میلیارد تومان به بهره ‌برداری رسید.

کد مطلب 1271915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها