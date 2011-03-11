اشعری : افشار خاشع و فروتن بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ایرج افشار پژوهشگر و ایرانشناس برجسته کشور صبح امروز جمعه 20 اسفند با حضور محققان، ادیبان و پژوهشگران کشور از مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به سمت بهشت زهرا تشییع شد.

علی‌اکبر اشعری در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: می‌توان گفت افشار یک مرجع بزرگ نسخه‌شناسی، ایرانشناسی وکتابشناسی بود. همانطور که در عالم دین مراجع بزرگ تقلید حضور دارند، ایرج افشار در عالم سه علم نسخه‌شناسی، ایرانشناسی و کتابشناسی چنین نقشی داشت. او علاوه بر فعالیتهای بسیارش عضو شورای اسناد و کتابخانه ملی هم بود.

اشعری افزود: علی رغم عظمت و جایگاهی که این مرحوم در زمینه علوم مذکور داشت وقتی به جلسات نسخه‌شناسی دعوت می‌شد همراه با استاد عبدالله انوار و دیگر دوستان و در کمال فروتنی در این جلسات شرکت می‌کرد. این مرحوم در این نشستها اسنادی را که مردم برای فروش به سازمان پیشنهاد می‌دادند با دقت فراوان بررسی می‌کرد و نظر خود را به ما ابلاغ می‌کرد.

نکته مهمی که از ایشان به یاد دارم همین روحیه تواضع و فروتنی‌شان در مقابل عظمت علمی و جایگاهشان است و همیشه نوعی علاقه به خدمت‌رسانی در او مشاهده می‌شد.