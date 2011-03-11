بوشهر مقر تیم ملی شنا آبهای آزاد ساحلی کشور شد

امیرحسین آیت اللهی در حاشیه برگزاری مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: استان بوشهر به لحاظ داشتن ویژگی های خاص و وجود بیش از 700 کیلومتر مرز آبی از قابلیت های مهمی برای توسعه ورزش شنا برخوردار است از این نظر مقر تیم ملی شنا آبهای آزاد ساحل بوشهر تعیین شده است.

وی در خصوص برگزیده های شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور با بیان اینکه از این شرکت کنندگان 10 نفر به تیم ملی دعوت می شوند، گفت: این افراد پس از آزمایشات گوناگون از پنجم تا 15 فروردین در استخر آزادی تهران و از 15 تا 20 فروردین در ساحل بوشهر به تمرین می پردازند.

رئیس فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو افزود: بعد از اردوهای آماده سازی برگزیده های تیم ملی، اردیبهشت ماه 90 برای مسابقات قهرمانی غرب آسیا به سوریه اعزام می شوند.

مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور امروز با قهرمانی فرزاد دادفر از استان اصفهان در بوشهر به پایان رسید.